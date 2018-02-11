Сенат США расследует связь Трампа с российским миллиардером Рыболовлевым

Представители комитета Сената США заинтересовались подробностями сделки между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и Дональдом Трампом. Рыболовлев в 2008 году купил у Трампа землю во Флориде, заплатив за нее сумму гораздо больше ее кадастровой стоимости.

Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов Рон Уайден обратился в Минфин США, чтобы запросить документы о риэлторской сделке действующего американского президента Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

В 2008 году российский олигарх приобрел у Дональда Трампа земельный участок в Палм-Бич во Флориде площадью более 2,5 гектаров за сумму в 95 миллионов долларов. Но кадастровая стоимость территории в 2008 году составляла 65 миллионов долларов, а сам Трамп приобрел участок в 2004 году за 41,35 миллионов долларов.

Рыболовлев после покупки не застраивал участок и не жил в нем, а спустя несколько лет разбил его на три части, и продал две из них за 37 и 34 миллионов долларов.

Уайден утверждает, что в 2008 году Трамп находился в тяжелом финансовом положении, а за сделкой может скрываться отмыв денег.

В июле 2017 года издание Bloomberg писало, что детали этой сделки изучает спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Кремлем.

Дмитрий Рыболовлев — российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако», контролирующий акционер Банка Кипра и коллекционер картин самых известных художников.

Раньше владел «Уралкалием» — крупнейшей в мире компанией, добывающей калий.

В конце января олигарх попал в обнародованный Минфином США «Кремлевский список». Всего в список входит 210 человек — чиновники, политики и олигархи, которых американские власти считают приближенными президента России Владимира Путина.

Предполагается, что в отношении людей, попавших в список, будут введены санкции.