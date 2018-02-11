Россия: В Подмосковье разбился пассажирский самолет, никто не выжил

В Подмосковье разбился пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. На борту было более 70 человек, никто из них не выжил.

В Подмосковье упал самолет Ан-148, на его борту находилось минимум 71 человек. По информации экстренных служб, никто из пассажиров не выжил.

Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, гражданин Азербайджана и Швейцарии. Также погибли шесть членов экипажа. Список летевших этим рейсом опубликован, но есть ли среди них уроженцы Кыргызстана, пока неизвестно.

Источник телеграм-канала Mash утверждает, что самолет развалился в воздухе, а его обломки разбросаны на большой площади.

Видео с места крушения самолета. pic.twitter.com/y8vikN1akP — Тот самый Мартин (@martin_camera) 11 февраля 2018 г.

По информации сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты, самолет пробыл в воздухе не более двух минут.

Почта России утверждает, что самолет вез мешок с 20 килограммами писем — именно поэтому они были найдены на месте крушения.

Самолет упал у деревни Степановское. Спасатели готовятся к ночным поискам на месте катастрофы.

Уже найден первый черный ящик и тела некоторых людей, находившихся на борту. Для их опознания нужна генетическая экспертиза.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 направлялся из Москвы в город Орск.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Президент России уже принес свои соболезнования близким погибших.