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Сапар Исаков в штаб-квартире полиции Дубая. Фото: Сайт правительства Кыргызской республики

Сапар Исаков на саммите правительств в ОАЭ

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков улетел в ОАЭ, где принял участие в саммите правительств более 150 государств. Саммит продлится три дня, кыргызский премьер совмещает его с переговорами с представителями арабского бизнеса и правоохранительных органов.

Исаков уже встретился с полицией Дубая и представителями компании Air Arabia. Полицию кыргызский премьер призвал обменяться опытом, а авиакомпании предложил рассмотреть открытие новых рейсов через Кыргызстан.

Обвиняемые в попытке захвата власти оппозиционеры продолжают голодовку

К начавшим сухую голодовку в конце января экс-губернатору Джалал-Абадской области Бектуру Асанову, бывшему депутату Кубанычбеку Кадырову и эксперту Эрнсту Карыбекову присоеденился также проходящий по делу Дастан Сарыгулов, до ареста занимавший должность главы предприятия «Кыргызалтын».

К 15 февралю оппозиционеры планируют отказаться и от лекарств. По словам адвоката, политики готовы «голодать до смерти». Главное требование политиков — отставка действующего главы Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева, по их мнению он мешает справедливому рассмотрению их дела.

Здоровье участников голодовки ухудшилось. Один из них – Бектур Асанов — до голодовки перенес операцию, его состояние вызывает опасение.

Опубликована книга Айтматова для детей

В детский сборник сочинений Чингиза Айтматова вошли легенды, описанные им в других произведениях, и сказка, которую рассказывала ему бабушка.

Книга доступна на кыргызском и русском языках. Это первый сборник трудов писателя, рассчитанный на детскую аудиторию.

Милиционер наехал на прохожих — двое погибли

В городе Кербен в Аксыйском районе Джалал-Абадской области сотрудник ОВД сбил четырех женщин, которые шли по обочине. Две скончались на месте, одна из выживших в тяжелом состоянии в реанимации, другая с переломами в отделении травматологии.

По информации милиции, их сотрудник пытался избежать столкновения с другим автомобилем на встречной полосе. Также правоохранительные органы говорят, что милиционер был трезв.

Погибшие и пострадавшие женщины работали учительницами в местной школе.