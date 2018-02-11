Более 150 человек заразились норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчхане

Число заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчане превысило 150 человек, 139 из которых уже прошли лечение. Из-за вспышки норовируса перед началом зимней Олимпиады от работы были отстранены более тысячи охранников.

Информационное агенство ТАСС, ссылаясь на представителя олимпийского оргкомитета Сона Пэка Ю, сообщило о том, что число заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчане достигло 158 человек.

Ранее, 10 февраля, Центр по профилактике заболеваний Южной Кореи сообщал о более 139 больных, которые, по словам Сона Пэка Ю, уже прошли лечение.

Спортсменов среди заболевших нет, но они есть среди волонтеров — им запретили приближаться к участникам игр.

Из-за вспышки норовируса перед началом Зимних Олимпийских игр от работы отстранили и отправили на карантин более 1200 охранников. Их временно заменили военные.

Организаторы Олимпийских игр заявили, что ведется проверка водопроводной воды и продуктов питания на наличие вируса. Медики посоветовали туристам и спортсменам пить воду только из бутылок, мыть руки, фрукты и овощи.

Норовирус — это кишечная инфекция, которая может привести к рвоте и диарее. Вирус максимально активен в осенне-зимний период. Вирус чрезвычайно заразен и им преимущественно заражаются взрослые люди.

В Пчёнчане проходят зимние Олимпийские игры. Кыргызстан на Олимпиаде представят два спортсмена — лыжники Тариэль Жаркынбаев и Евгений Тимофеев.