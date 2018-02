Сирийские курды сбили турецкий вертолет над Африном

Сбитый вертолет упал в окрестностях сирийского города Африн, двое турецких военных погибли. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что курды «заплатят за это».

О падении вертолета с турецкими военными 10 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после это подтвердили и курдские источники.

#Afrin: Video reportedly shows the moment the Turkish helicopter was downed by #PKK militants. #OperationOliveBranch pic.twitter.com/ggSHUFuM4I

— MENA Observer (@middleeastwars) February 10, 2018