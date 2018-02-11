Сирийские курды сбили турецкий вертолет над Африном

Сбитый вертолет упал в окрестностях сирийского города Африн, двое турецких военных погибли. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что курды «заплатят за это».

О падении вертолета с турецкими военными 10 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после это подтвердили и курдские источники.

Вертолет стал первой официальной потерей турецкой военной техники за время операции против сирийских курдов в Африне.

Кроме двух человек на борту вертолета, 10 февраля в столкновениях курдскими отрядами погибли еще девять турецких военнослужащих, ранены 11.

Военную операцию против сирийских курдов Турция начала в январе 2018 года.

Турецкие военные утверждали, что проведут операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов «с уважением к территориальной целостности Сирии». Сирия предостерегла Турцию от военной кампании, но турецкая армия продолжает боевые действия против курдских отрядов.

«Шаг за шагом мы очистим нашу страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нашу страну в осаду», — говорит Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция считает, что Отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с «Рабочей партии Курдистана». В Турции «Рабочую партию Курдистана» считают террористической организацией, она не раз брала на себя ответственность за происходящие в стране теракты.

Сирийские курды отрицают связь с «Рабочей партией Курдистана». Связь сирийских курдов с террористической организацией отрицают и США, которые входят в коалицию вместе с Турцией.

Ранее, сирийские курды вместе с силами США освобождали Сирию от боевиков ИГИЛ, а Турция выступала против их участия в военных операциях.

Курды — это этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке, северной Сирии. По приблизительным подсчетам, на всем Ближнем Востоке проживают более 25 млн курдов.