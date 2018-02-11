Джалал-Абадская область: Милиционер наехал на прохожих – две женщины погибли на месте

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области милиционер сбил четырех учительниц, две из них от полученных травм скончались на месте. По информации правоохранительных органов, водитель пытался избежать столкновения на встречной полосе.

В городе Кербен сотрудник аксыйского ОВД сбил четырех женщин на обочине.

Две из них погибли на месте, еще двоих госпитализировали. Одна из выживших в тяжелом состоянии в реанимации, другая с переломами в отделении травматологии.

По информации милиции, младший сержант Аксыйского ОВД выехал на обочину, пытаясь избежать столкновения на встречной полосе.

ДТП произошло вечером 10 февраля в городе Кербен, на пересечении улиц Ниязалы и Шатманова. На момент аварии сотрудник правоохранительных органов был трезв.

Погибшие и пострадавшие женщины работали учительницами в средней школе №52 города Кербен.

Служба внутренних расследований МВД начала проверку по факту ДТП. Назначена автотехническая экспертиза.