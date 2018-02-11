Россия: Суд велел заблокировать расследование Навального об олигархе и зампреде правительства

Усть-Лабинский районный суд велел Роскомнадзору закрыть доступ к расследованию Навального и ФБК об олигархе Олеге Дерипаске и зампреде правительства Сергее Приходько. Причиной решения суда стал иск Дерипаски к девушке из эскорт-службы Насте Рыбке, благодаря книге и социальным сетям которой Навальный нашел связь между зампредом правительства России с миллиардером.

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на «секс-охотницу» Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) из-за того, что она публиковала в своих соцсетях его фото и записывала аудио его разговоров.

Девушка уже удалила все фотографии олигарха из своего инстаграма.

Наставник Рыбки Алекс Лесли (Александр Кириллов), известный как автор тренингов по соблазнению, также является ответчиком на суде из-за того. что публиковал сведения о миллиардере.

На Навального в суд не подали, несмотря на то, что после выхода расследования Дерипаска угрожал иском борцу с коррупцией.

Суд велел Роскомнадзору заблокировать расследование Фонда борьбы с коррупцией, пока не разрешен спор между Дерипаской и ответчиками.

Расследование Навального

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, связавшее миллиардера и зампреда правительства, 8 февраля.

Во многом расследование основывалось на публикациях в инстаграм и книге девушки из эскорт-службы Насти Рыбки.

На ее фотографиях в соцсетях зампред правительства Сергей Приходько был замечен в компании Олега Дерипаски на яхте последнего. Судя по видео и аудио, записанных девушкой, мужчины обсуждали русско-американские отношения.

При этом, Приходько отвечает в правительстве за международные связи, а Дерипаска был замешан в скандалах из-за возможного вмешательства России в американские выборы.

По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой чиновнику. Навальный также изучил доходы Приходько и пришел к выводу, что он не мог самостоятельно купить дом в Подмосковье за 300 млн рублей и две квартиры в элитном районе за 480 млн рублей, работая на госслужбе с 90-х годов.

Уже на следующий день после публикации, 9 февраля, расследование Навального и его видеоверсия на Youtube были включены в реестр запрещенных сайтов и могут быть заблокированы.

Также Роскомнадзор потребовал удалить фотографии с Дерипаской, Приходько и Рыбкой, опубликованные российскими СМИ при освещении расследования Навального.

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