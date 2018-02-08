Навальный нашел связь зампреда правительства России с олигархом благодаря «секс-охотнице»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о вице-премьере России Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Согласно выводам Навального, чиновник правительства России получал взятки от олигарха.

Основным материалом для расследования стали инстаграм-аккаунт девушки по имени Настя Рыбка и её книга «Дневник по соблазнению миллиардера» о связях с Дерипаской (в книге она называет его Руслан).

По этим материалам Навальный смог подтвердить, что Приходько и Дерипаска были вместе на яхте, где обсуждали российско-американские отношения.

При этом, Приходько отвечает в правительстве за международные связи, а Дерипаска был замешан в скандалах из-за возможного вмешательства России в американские выборы.

Навальный также изучил доходы чиновника и пришел к выводу, что Приходько не мог самостоятельно купить дом в Подмосковье за 300 млн рублей и две квартиры в элитном районе за 480 млн рублей, работая на госслужбе с 90-х годов.

На основании этой информации Навальный делает вывод, что Приходько получал деньги от олигархов, а сама его поездка на яхте Дерипаски — тоже одна из форм взятки.

«Да и даже если на секунду поверить в сверх-богатую жену. Этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же», — говорит оппозиционер.

Несколько месяцев назад американские СМИ обвинили Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, в том, что он предлагал Дерипаске частные брифинги о ходе кампании кандидата в президенты.

Тем не менее, у СМИ не было доказательств того, что Дерипаска действительно получал и передавал информацию от Манафорта российским спецслужбам.

Навальный считает, что эти брифинги были для президента России Владимира Путина, а Дерипаска играл роль посредника. Оппозиционер утверждает, что через Дерипаску решался вопрос, поддерживать Трампа на выборах или нет.

«Брифинги на самом деле для Путина, Кремля, ФСБ, кого угодно, а Дерипаска просто передает (как агент) эту информацию Путину. Ведь он входит в круг приближенных президента», — пишет Навальный.