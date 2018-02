Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко заняла первую строчку в легчайшей весовой категории после первого же боя и теперь может получить титульный поединок.

Обновленный рейтинг UFC вышел по итогам турнира UFC Fight Night 125, который прошел 4 февраля в бразильском городе Белем. В дебютном поединке легчайшей весовой категории (до 57 кг) Шевченко не оставила шансов Присцилле Кашоэйре.

"Flyweight division, say hello to your worst nightmare."@BulletValentina #UFCBelem pic.twitter.com/wH0IVtPbyv

— UFC (@ufc) February 4, 2018