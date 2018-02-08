Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко заняла первую строчку в легчайшей весовой категории после первого же боя и теперь может получить титульный поединок.

Обновленный рейтинг UFC вышел по итогам турнира UFC Fight Night 125, который прошел 4 февраля в бразильском городе Белем. В дебютном поединке легчайшей весовой категории (до 57 кг) Шевченко не оставила шансов Присцилле Кашоэйре.

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Прежде Шевченко выступала в легкой весовой категории (до 61 кг) и также возглавляла рейтинг UFC. После перехода кыргызстанки в другую категорию, ее место заняла американка Холли Холм.

Президент UFC Дана Уайт в интервью каналу Fox заявил, что Шевченко заслужила титульный поединок.

«Да, Валентина заслужила титульный бой, и для всего этого дивизиона такой боец представляет большую опасность», — сказал Уайт.

Шевченко уже получала право на поединок за пояс в легком весе, тогда ее соперницей стала бразильянка Аманда Нуньес. Шевченко уступила ей решением судей.

Действующей обладательницей пояса в легчайшем весе является Никко Монтана. Сейчас она прервала выступления в UFC из-за травмы. Когда состоится возможный поединок американки против Валентины Шевченко — пока неизвестно.

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