UFC: Валентина Шевченко досрочно выиграла дебютный поединок в легчайшем весе

Кыргызстанка Валентина Шевченко досрочно выиграла бой против бразильской спортсменки Присциллы Качоейры. Для Шевченко этот поединок стал дебютным в легчайшей весовой категории, а для ее соперницы — дебютным в UFC.
Первый раунд Валентина начала серией мастерских ударов в лицо Качоейры. Спустя полминуты кыргызстанка уложила соперницу на площадку и весь раунд не давала ей возможности подняться.
Describe @BulletValentina's performance in one word. #UFCBelem pic.twitter.com/uiAebF4V3M
— UFC (@ufc) 4 February 2018
Во втором раунде Шевченко сохранила безоговорочное преимущество, вновь переведя борьбу из стойки в партер. Статистика по ударам к концу поединка стала 217-1 в пользу кыргызстанки. Не в силах больше сопротивляться Шевченко, бразильянка сдала поединок.
"Flyweight division, say hello to your worst nightmare."@BulletValentina #UFCBelem pic.twitter.com/wH0IVtPbyv
— UFC (@ufc) 4 February 2018
Для Валентины Шевченко этот бой стал первым в новой для нее легчайшей (до 57 кг) весовой категории, прежде она выступала в легком весе .
Присцилла Качоейра поединком против титулованной кыргызстанки дебютировала в UFC. До встречи с Шевченко бразильянка не проигрывала в смешанных единоборствах (победы в 8 из 8 поединков).
Бой Шевченко — Капоейра состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 125 и был одним из центральных поединков вечера.
«Присцилла очень сильный боец и я уверена, что ее ждет прекрасное будущее. А я бы хотела поскорее получить титульный бой», — сказала Шевченко после поединка.