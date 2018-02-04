UFC: Валентина Шевченко досрочно выиграла дебютный поединок в легчайшем весе

Кыргызстанка Валентина Шевченко досрочно выиграла бой против бразильской спортсменки Присциллы Качоейры. Для Шевченко этот поединок стал дебютным в легчайшей весовой категории, а для ее соперницы — дебютным в UFC.

Первый раунд Валентина начала серией мастерских ударов в лицо Качоейры. Спустя полминуты кыргызстанка уложила соперницу на площадку и весь раунд не давала ей возможности подняться.

Во втором раунде Шевченко сохранила безоговорочное преимущество, вновь переведя борьбу из стойки в партер. Статистика по ударам к концу поединка стала 217-1 в пользу кыргызстанки. Не в силах больше сопротивляться Шевченко, бразильянка сдала поединок.

Для Валентины Шевченко этот бой стал первым в новой для нее легчайшей (до 57 кг) весовой категории, прежде она выступала в легком весе .

Присцилла Качоейра поединком против титулованной кыргызстанки дебютировала в UFC. До встречи с Шевченко бразильянка не проигрывала в смешанных единоборствах (победы в 8 из 8 поединков).

Бой Шевченко — Капоейра состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 125 и был одним из центральных поединков вечера.

«Присцилла очень сильный боец и я уверена, что ее ждет прекрасное будущее. А я бы хотела поскорее получить титульный бой», — сказала Шевченко после поединка.