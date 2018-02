UFC: Валентина Шевченко досрочно выиграла дебютный поединок в легчайшем весе

Кыргызстанка Валентина Шевченко досрочно выиграла бой против бразильской спортсменки Присциллы Качоейры. Для Шевченко этот поединок стал дебютным в легчайшей весовой категории, а для ее соперницы — дебютным в UFC.

Первый раунд Валентина начала серией мастерских ударов в лицо Качоейры. Спустя полминуты кыргызстанка уложила соперницу на площадку и весь раунд не давала ей возможности подняться.

Describe @BulletValentina 's performance in one word. #UFCBelem pic.twitter.com/uiAebF4V3M

Во втором раунде Шевченко сохранила безоговорочное преимущество, вновь переведя борьбу из стойки в партер. Статистика по ударам к концу поединка стала 217-1 в пользу кыргызстанки. Не в силах больше сопротивляться Шевченко, бразильянка сдала поединок.

"Flyweight division, say hello to your worst nightmare."@BulletValentina #UFCBelem pic.twitter.com/wH0IVtPbyv

— UFC (@ufc) 4 February 2018