Сирия: Россия ударила по позициям повстанцев, сбивших российский штурмовик

Россия нанесла удар по позициям повстанцев в провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25. ВВС России утверждает, что были убиты 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Российские военно-воздушные силы 3 февраля нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб, в которой располагаются позиции повстанцев.

Российские военные утверждают, что при ударе погибли более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

До авиаудара над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, был сбит российский штурмовик Су-25. Минобороны России заявило, что самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

Пилот самолета катапультировался, но погиб. По информации российских военных, он умер «при ведении боя с террористами».

Видео с обломками горящего самолета распространили на своих информационных ресурсах повстанцы «Джебхат ан-Нусры», а «Сирийская свободная армия» опубликовала в своем твиттере фото с погибшим пилотом.

Ответственность за сбитый самолет сначала взяла на себя салафитская группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», после о причастности к его сбитию сообщила «Джабхат ан-Нусра».

Россия с 2015 года помогает сирийскому лидеру Башару Асаду в борьбе с повстанцами — гражданская война продолжается в Сирии с 2011 года.

С 2015 года Россия официально подтвердила гибель 40 своих военнослужащих в Сирии.