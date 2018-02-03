Италия: Мужчина стрелял из окна автомобиля по иностранцам, есть раненые

В городе Мачерата в Центральной Италии как минимум шесть иностранцев пострадали от стрельбы из окна проезжающего автомобиля. Подозреваемого в стрельбе арестовала полиция – при задержании он вскинул руку в фашистском приветствии.
По одной из версий в машине могли находиться два человека, но полиция сообщила лишь об одном задержанном.
При аресте он вскинул руку вверх в фашистском приветствии и крикнул “Италия итальянцам”. На шее мужчины был завязан итальянский флаг.
Известно как минимум о шести раненых, но их может быть больше. Все они, по информации итальянских СМИ, темнокожие мигранты.
Раненые были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
Мэр Мачераты призвал людей не выходить на улицы города.
СМИ связывают стрельбу в Мачерате со смертью молодой девушки в конце января.
По версии следствия, 18-летняя Памела Мастропьетро умерла от передозировки наркотиками, после чего мигрант нигерийского происхождения, продавший ей наркотики, расчленил ее и поместил ее тело в два чемодана.
Машину, из которой стреляли по прохожим, видели в районе, где обнаружили тело девушки, и возле дома подозреваемого в ее расчленении.
После смерти девушки в городе возникли антииммигрантские настроения.
Итальянский политик Маттео Сальвини использовал смерть девушки в своей избирательной кампании, пообещав, что если его партия победит, а он станет премьер-министром, из страны депортируют 150 тысяч мигрантов.
Италия спасает и принимает наибольшее количество незаконных мигрантов, которые из стран Африки пытаются на лодках добраться до стран Европы. Только за 2017 год страна приняла более 119 тысяч человек.