Италия: Мужчина стрелял из окна автомобиля по иностранцам, есть раненые

В городе Мачерата в Центральной Италии как минимум шесть иностранцев пострадали от стрельбы из окна проезжающего автомобиля. Подозреваемого в стрельбе арестовала полиция – при задержании он вскинул руку в фашистском приветствии.

По одной из версий в машине могли находиться два человека, но полиция сообщила лишь об одном задержанном.

При аресте он вскинул руку вверх в фашистском приветствии и крикнул “Италия итальянцам”. На шее мужчины был завязан итальянский флаг.

Известно как минимум о шести раненых, но их может быть больше. Все они, по информации итальянских СМИ, темнокожие мигранты.

Раненые были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Мэр Мачераты призвал людей не выходить на улицы города.

СМИ связывают стрельбу в Мачерате со смертью молодой девушки в конце января.

По версии следствия, 18-летняя Памела Мастропьетро умерла от передозировки наркотиками, после чего мигрант нигерийского происхождения, продавший ей наркотики, расчленил ее и поместил ее тело в два чемодана.

Машину, из которой стреляли по прохожим, видели в районе, где обнаружили тело девушки, и возле дома подозреваемого в ее расчленении.

После смерти девушки в городе возникли антииммигрантские настроения.

Итальянский политик Маттео Сальвини использовал смерть девушки в своей избирательной кампании, пообещав, что если его партия победит, а он станет премьер-министром, из страны депортируют 150 тысяч мигрантов.

Италия спасает и принимает наибольшее количество незаконных мигрантов, которые из стран Африки пытаются на лодках добраться до стран Европы. Только за 2017 год страна приняла более 119 тысяч человек.