Обвиняемому в попытке захвата власти Асанову стало плохо в зале суда – он объявил голодовку

Заседание суда по делу оппозиционеров Асанова, Кадырова и Карыбекова, которых обвиняют в попытке «захвата власти», прошло 2 февраля. На нем стало плохо экс-губернатору Джалал-Абадской области Бектуру Асанову, ранее перенесшему операцию и объявившему сухую голодовку против «произвола суда и ГКНБ».

Судебное заседание по делу членов Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова прошло 2 февраля, следующее заседание должно пройти 6 февраля, а 8 должны объявить приговор.

На заседании стало плохо Бектуру Асанову, который объявил сухую голодовку 30 января. Ему вызвали скорую помощь, а суд продолжили без него.

«Само дело полностью сфабриковано, два года они уже находятся в СИЗО ГКНБ и конечно это пошатнуло их здоровье. Вот Асанов недавно перенес операцию на внутренних органах и у него начались осложнения. Ему в колонии №47 сделали операцию, но он до конца так и не реабилитировался. Он на процессе несколько раз терял сознание, а потом его и вовсе увезли с суда, а суд продолжили!», — рассказала председатель комитета политзаключенных Зульфия Марат.

По словам Зульфии Марат, 2 февраля прошли первые за все время рассмотрения дела прения сторон, они длились с 14 часов и до 21:30 часов.

Присутствовавший на суде правозащитник Адиль Турдукулов утверждает, что Асанов, Кадыров и Карыбеков на суде были под капельницей.

«Все под капельницей. Асанову стало плохо в суде. Вызвали скорую. Это пытки», — написал Турдукулов в своем фэйсбуке.

По словам Зульфии Марат, первым объявил о сухой голодовке экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

Он начал голодовку 30 января, 31 января к нему присоединился Эрнест Карыбеков, а 1 февраля — Кубанычбек Кадыров.

«Они требуют [отправить] в отставку главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева. По их мнению он уже два года препятствует справедливому рассмотрению их дела в суде. Голодовка — это единственный способ для них быть услышанными», — сказала она.

Ранее, 17 апреля 2017 года, Первомайский районный суд за «попытку захвата власти» приговорил четырех оппозиционеров к разным срокам заключения от четырех до 20 лет лишения свободы. В мае оппозиционеры обжаловали приговор.

Дело о «захвате власти»

В марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров оппозиционеров.

На аудиозаписях несколько человек обсуждали организацию массовых беспорядков. Правоохранительные органы утверждали, что на записи беседуют экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

В ходе расследования Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова, экс-депутата Кубанычбека Кадырова, эксперта Эрнеста Карыбекова, экс-директора госпредприятия «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова и членов общественного объединения «Народный парламент» Бекболота Талгарбекова, Толубая Колубаева, Марата Султанова, Александра Гусева и Тойгонбека Калматова.

Оппозиционеров обвинили в «попытке насильственного захвата власти», задержанные опровергали обвинения, а аудиозапись называли монтажом.

Заседания судов по этому делу проходили в закрытом режиме, на них не пускали журналистов, а иногда и омбудсмена. Правозащитники называют членов «Народного парламента» и задержанных оппозиционеров политзаключенными.

Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных, а также обвиняли спецслужбы в пытках по отношению к задержанным политикам.