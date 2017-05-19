Адвокаты осужденных за попытку насильственного захвата власти Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова обжаловали приговор в Бишкекском городском суде. В середине апреля их приговорили к тюремным срокам от 4 до 20 лет.
Член Комитета защиты политзаключенных Зульфия Марат сообщила, что адвокатам удалось обжаловать приговор и материалы дела снова будут рассмотрены в суде.
Ранее 17 апреля 2017 года Первомайский районный суд приговорил четырех оппозиционеров за попытку захвата власти к разным срокам заключения.
После вынесения вердикта Сарыгулов заявил журналистам, что не признает своей вины.
«Моей вины ни в чем нет. У обвинения нет доказательств моей вины и не было», — сказал Сарыгулов.
В день приговора в поддержку арестованных оппозиционеров в Сузакском районе Джалал-Абадской области на пеший марш вышли около 100 их сторонников.
Арест оппозиционеров
В марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров оппозиционеров.
На аудио записях экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов якобы обсуждали организацию массовых беспорядков.
ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении девяти оппозиционеров по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».
Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных.
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