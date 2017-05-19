Адвокаты осужденных за попытку насильственного захвата власти Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова обжаловали приговор в Бишкекском городском суде. В середине апреля их приговорили к тюремным срокам от 4 до 20 лет.

Член Комитета защиты политзаключенных Зульфия Марат сообщила, что адвокатам удалось обжаловать приговор и материалы дела снова будут рассмотрены в суде.

Ранее 17 апреля 2017 года Первомайский районный суд приговорил четырех оппозиционеров за попытку захвата власти к разным срокам заключения.

  • Дастан Сарыгулов — 4 года, из них 3 условно;
  • Бектур Асанов — 12 лет колонии усиленного режима;
  • Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества;
  • Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.
    • Дастан Сарыгулов. Фото: Шалырбек Эркин уулу

    После вынесения вердикта Сарыгулов заявил журналистам, что не признает своей вины.

    «Моей вины ни в чем нет. У обвинения нет доказательств моей вины и не было», — сказал Сарыгулов.

    В день приговора в поддержку арестованных оппозиционеров в Сузакском районе Джалал-Абадской области на пеший марш вышли около 100 их сторонников.

    Арест оппозиционеров

    В марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров оппозиционеров.

    На аудио записях экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов якобы обсуждали организацию массовых беспорядков.

    ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении девяти оппозиционеров по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

    Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных.

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