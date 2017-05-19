Жительница Сокулукского района Чуйской области Айкумуш Алиева в прошлом году получила паспорт с неправильным персональным идентификационным номером (ПИН). Ошибку в полисе соцстрахования допустили сотрудники Соцфонда, а по закону исправить ПИН невозможно.

По данным ГРС, таких людей в стране 12 тысяч.

Правозащитница Рита Карасартова написала на своей странице в «Фейсбуке», что к ней обратилась жительница Сокулука Алма эже с просьбой помочь им разобраться с документами.

По ее словам, ее внучка Айкумуш Алиева после 16-летия начала оформлять документы на получение общегражданского паспорта и в регистрационной службе ее попросили принести полис социального страхования.

Однако, в ее в полисе сотрудники Соцфонда указали неправильный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который не совпадает с датой рождения девушки. В итоге, Алиева получила паспорт с неправильным ПИНом и теперь документ считается поддельным.

Алиева уже больше года не может исправить ПИН в паспорте, так как по закону его невозможно изменить.

«В ГРС ей сказали, что ПИН человеку выдается только один раз и изменению он не подлежит. Ответ дали согласно законодательству Кыргызстана, но в чем вина девушки, если ошибка допущена теми, кто выдал ей документ? Мы живем в стране или в шарашкиной конторе?» — возмущается Карасартова.

ПИН изменить невозможно

В Государственной регистрационной службе (ГРС) на жалобу Алиевой ответили, что разработан проект закона, в случае принятия которого ПИН можно будет изменить. Сотрудники регистрационной службы утверждают, что только после принятия нового закона смогут что-нибудь сделать.

В ГРС также рассказали, что в стране живет 12 тысяч человек с неправильными ПИНами. По словам пресс-секретаря ГРС Мелиса Эржигитова, 6 тысяч граждан имеют двойные ПИНы, а еще 6 тысяч просто проблемные документы.

«Проблема с ПИНами обнаружилась во время выборов 2015 года и в начале этого года в парламент вносились поправки в закон, которые бы позволяли бы изменить ПИНы, но депутаты его отклонили. Поэтому 12 тысяч человек с такими документами не смогут проголосовать на выборах», — сказал Эржигитов.

Пресс-секретарь также сказал, что ГРС пока ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию.

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