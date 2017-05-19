Кинообозреватель Kloop.kg посмотрел и оценил вторую часть экранизации комикса о стражах галактики. Атмосфера 80-х, герой из комиксов 60-х и отличный юмор сделали ленту обязательной для просмотра фанатов вселенной Marvel.

Студия Marvel выпустила один из самых ожидаемых фильмов — «Стражи галактики. Часть 2». Это продолжение экранизации комикса, перекочевавшего со страниц на большой экран три года назад.

Команду из героев-неудачников, собранных авторами из разных комиксов вселенной Marvel, воплотили актеры Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер.

Во второстепенных ролях в продолжении «Стражей галактики» сыграли такие звезды кино, как Элизабет Дебики, Майкл Рукер, Пом Клементьефф и, недолго, но эффектно — Сильвестр Сталлоне.

Новый фильм разительно отличается от своего предшественника тем, что во главе сюжета ставит семейные ценности. Если первая часть рассказывала нам о том, как важна дружба, то вторая часть показывает, насколько важна семья, какой бы она не была.

Зрителям наконец расскажут, кто является отцом Звездного лорда, а Гамора и ее сестра Небула, которые в первой части делали все, чтобы убить друг друга, раскроются с другой стороны и даже попытаются найти точки соприкосновения.

Режиссер отлично справился со своей задачей, когда сделал одного из второстепенных персонажей — Йонду — фактически ключевым героем картины.

В первой части он воспринимался больше как антигерой, здесь же ему дали раскрыться в таких ключевых для человека социальных ролях, как любящий отец и хороший друг.

Романтическая линия между Звездным Лордом и Гаморой остается практически такой же, как и в первой части, хотя, может, недомолвок между ними стало еще больше.

Однако, на протяжении всего фильма не совсем ясны мотивы главного антагониста стражей. Это можно назвать минусом картины.

Появился в фильме и член первой команды стражей Стакар (Сильвестр Сталлоне).

Экранизированы приключения нового состава стражей галактики, комикс о которых был создан лишь в 2008 году, первые комиксы о стражах с совсем другой командой, частью которой был Стакар, вышли в 1969 году.

Появление Стакара – приятный бонус для верных поклонников вселенной Marvel, любящих всех ее героев.

Вторая часть, как и ее предшественница, позиционирует себя, как комедия, но юмор значительно изменился, фильм может показаться зрителям не таким уж смешным. Много шуток ниже пояса, которые иногда строятся на унижении какого-то из персонажей. Но в целом, юмор не безвкусный, как в «поп-корн комедиях», а оставляющий приятное послевкусие.

«Стражи галактики» напоминают фильмы 80-х, начиная с саундтреков, которые хочется поставить на репит, заканчивая операторской работой и общей стилистикой фильма.

«Стражи галактики. Часть 2» — отличная фантастическая космоопера. На эту киноленту обязательно стоит сходить всем поклонникам вселенной Marvel. Режиссеру Джеймсу Ганну, раньше снимавшему ужасы и короткометражки, удалось, пусть и не без больших огрехов, передать атмосферу драйва и не посрамить комикс-оригинал.

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