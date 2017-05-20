Основатель сайта «Викиликс» Джулиан Ассанж 19 мая появился на балконе, посольства Эквадора в Лондоне, где скрывался последние годы. Ассанж назвал победой решение прокуратуры Швеции о прекращении следствия и объявил, что «Викиликс» продолжит свою работу.

Пресс-служба прокуратуры Швеции 19 мая сообщила, что ведомство прекратило следствие по делу Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.

Прокурор Марианн Ню подала уведомление в Стокгольмский суд, где объяснила, что возможности для расследования дела исчерпаны и решение об аресте Ассанжа можно отменить. По словам прокурора, без перспективы личного появления Ассанжа в суде нет смысла продолжать предварительное расследование.

«По моей оценке, его передача не может быть осуществлена в разумные сроки», — заявила она.

Однако Ню добавила, что если Ассанж окажется в Швеции до 2020 года, следствие возобновится.

После решения прокуратуры Ассанж появился перед прессой на балконе посольства Эквадора в Лондоне, где скрывался последние 5 лет.

«”Викиликс” продолжит публиковать документы. Сегодня важная для меня победа. Однако путь только начинается, настоящая война еще впереди», — объявил он.

Под «важной победой» Ассанж также имел в виду недавнее освобождение одного из информаторов «Викиликс» Челси Мэннинг. Экс-президент США Барак Обама помиловал ее и она вышла на свободу 17 мая.

Адвокат Ассанжа Пер Саммуэльсон также назвал это «тотальной победой», и добавил, что его клиент может покинуть эквадорское посольство.

Джулиану Ассанджу все равно грозит арест со стороны британской полиции, которая обещала его задержать, когда он покинет территорию посольства. Ассанж возмутился заявлением правоохранительных органов.

«Я остаюсь задержанным уже семь лет, в тюрьме, под домашним арестом. Удержание и экстрадиция без предъявления обвинений стала отличительной чертой Евросоюза… Цивилизованные страны так себя не ведут», — ответил он.

За что преследуют Джулиана Асанжа

Шведская полиция начала расследование против Ассанжа летом 2010 года. Его обвинили в сексуальном домогательстве и изнасиловании двух женщин-волонтеров «Викиликс». Основатель сайта опроверг свою вину сказав, что все случилось по взаимному согласию, а женщины написали заявление под влиянием полиции.

В декабре 2010 года его задержали в Лондоне, но его вскоре освободили под залог. После чего Ассанж находился под подпиской о невыезде, в ожидании суда.

В феврале 2011 года Британский суд решил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Верховный суд Великобритании в феврале 2012 года оставил в силе это решение и в июне того же года отклонил апелляцию юристов Ассанжа.

После отказа сдаться суду, Вестминистерский магистратский суд дал ордер на его арест.

Опасаясь, что Швеция выдаст его властям США, он запросил политическое убежище у Эквадора и с 19 июня 2012 года находился в их посольстве.

За 5 лет, часть обвинений в изнасиловании сняли из-за истечения срока давности.

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