Талант Жумаев: Мне до сих пор снятся те, кто погиб в приемной ФСБ

Куда вас ранил нападавший?

Талант Жумаев: Пуля, попав в поясницу справа, прошла навылет. Жизненно важные органы не задело, но все же ранение было серьезным. В себя пришел только после двух операций.

Вы сказали, что нападение в охраняемом здании представлялось для вас невозможным. С какой целью этот стрелок пришел туда?

Талант Жумаев: Я думал, что это человек, затаивший обиду за что-то на спецслужбы, а сотрудника ФСБ застрелил, чтобы потом не отбывать наказание. Но как оказалось это не так. 20 апреля был день рождения Гитлера. И молодые парни, отмечавшие эту дату, договорились убить по одному сотруднику полиции, ФСБ и других органов безопасности. 21 апреля они убили тренера в центре подготовки телохранителей, украв 15-20 единиц оружия. А напавшему на нас парню, оказывается, через месяц должно было исполниться 18.

Ваши родные в Кыргызстане, наверное, сильно переживали?

Талант Жумаев: Мой папа, узнав об этом из фэйсбука, уже через два часа, оказывается, выехал из дома. Но увидеться нам разрешили только через четыре дня.