Талант Жумаев: Мне до сих пор снятся те, кто погиб в приемной ФСБ

Кыргызстанец Талант Жумаев, пострадавший при нападении на приемную ФСБ России в городе Хабаровске (Россия), вышел из больницы. Инцидент, в результате которого погибли сотрудник ФСБ и посетитель, произошел 21 апреля.
Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи – Элиза Кененбаева.
37-летний Жумаев был приглашен в ФСБ в качестве переводчика. Раненого кыргызстанца в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Спустя почти месяц его выписали из больницы.
Талант, как вы оказались там, в этой приемной?
Талант Жумаев: Меня пригласили в отделение ФСБ города Хабаровска помочь с переводом допроса членов радикальной группы.
Так как меня и раньше привлекали в качестве переводчика на судебных процессах, та же ФСБ просила помочь во время следствия, то я спокойно отправился туда. Поэтому мне не привыкать. Я находился в одной комнате с сотрудником ФСБ и еще одним переводчиком-узбеком, мы изучали материалы.
В какой-то момент в дверь постучали и вошел парень русской национальности, сказав, что пришел по специальному приглашению. Как только сотрудник ФСБ вышел из кабинета, мы услышали за дверью звук выстрела. Я подумал, что мы все-таки находимся в охраняемом здании, а потому даже не испугался.
Он стал обходить кабинет и собирался выстрелить в меня
Но через мгновение в кабинет вошел тот самый сотрудник ФСБ, только уже весь в крови, и упал на пол. Я был в шоке. За ним вошел тот самый парень и начал стрелять из автомата. Может быть по привычке после службы в армии, но я сразу лег на пол. Я лежал на животе, думая, что все – погиб. Он выстрелил в парня-узбека.
После он стал обходить кабинет и уже когда собирался выстрелить в меня, ворвались другие сотрудники ФСБ и застрелили нападавшего. Я попытался пошевелить руками, ногами и только после этого осознал, что, слава Богу, я жив.
Куда вас ранил нападавший?
Талант Жумаев: Пуля, попав в поясницу справа, прошла навылет. Жизненно важные органы не задело, но все же ранение было серьезным. В себя пришел только после двух операций.
Вы сказали, что нападение в охраняемом здании представлялось для вас невозможным. С какой целью этот стрелок пришел туда?
Талант Жумаев: Я думал, что это человек, затаивший обиду за что-то на спецслужбы, а сотрудника ФСБ застрелил, чтобы потом не отбывать наказание. Но как оказалось это не так. 20 апреля был день рождения Гитлера. И молодые парни, отмечавшие эту дату, договорились убить по одному сотруднику полиции, ФСБ и других органов безопасности. 21 апреля они убили тренера в центре подготовки телохранителей, украв 15-20 единиц оружия. А напавшему на нас парню, оказывается, через месяц должно было исполниться 18.
Ваши родные в Кыргызстане, наверное, сильно переживали?
Талант Жумаев: Мой папа, узнав об этом из фэйсбука, уже через два часа, оказывается, выехал из дома. Но увидеться нам разрешили только через четыре дня.
Напавшему на нас парню через месяц должно было исполниться 18
Как вы себя чувствуете сейчас?
Талант Жумаев: Слава Богу, все хорошо. Я уже дома. В конце этой недели лечу в Кыргызстан. Хочу подлечиться на Родине, отдохнуть. До сих пор каждую ночь снится та перестрелка. И тот напавший парень, и коллега-переводчик были убиты у меня на глазах. Постоянно вижу это во сне, просыпаюсь от страха.
Сколько лет вы проработали в России? Вы занимались только переводческой деятельностью или еще где-то работали?
Талант Жумаев: В Хабаровске я живу три года. Часто выступаю переводчиком для кыргызстанцев на судебных процессах, в ходе следствия или при разбирательстве уголовных дел в ФСБ. Однако, основная работа у меня другая. Я работаю в отделе продаж одной из сотовых компаний. До этого почти 10 лет проработал в городе Иркутске.
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