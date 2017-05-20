Япония: Впервые за 200 лет император отрекается от престола

Однако, в сегодняшнем законодательстве страны не было положения об отречении императора, нынешние законы предполагают, что монархи находятся на посту пожизненно. Случай с императором Акихито — первый за 200 лет истории страны.

По этой причине Япония создала новый законопроект, специально для императора. Правительство одобрило его, закон передадут на рассмотрение парламенту 20 мая 2017 года.

Главный секретарь кабинета министров Йошишиде Суга 19 мая сообщил прессе, что правительство надеется на беспрепятственное принятие нового закона.

Как сообщает издание «Kyodo», он будет принят в июне 2017 года. Само отречение предположительно будет в конце 2018 года. Церемония вступления нового императора начнется 1 января 2019 года.

После ухода Акихито, он сохранит титул «Ваше Величество», государственное обеспечение, прочие привилегии и передаст трон старшему сыну Нарухито.

До Акихито от японского престола отрекался император Кокаку, это произошло в 1817 году.