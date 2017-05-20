Япония: Впервые за 200 лет император отрекается от престола

Японское правительство одобрило законопроект об отречении императора Акихито от престола. Это первый случай в Японии за 200 лет, когда монарх отрекается по собственному желанию.
Император Японии Акихито еще в 2016 году заявил, что из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем больше не может исполнять свои рабочие обязанности. Монарх хочет передать трон своему сыну — кронпринцу Нарухито.
«Мы живем в обществе, которое быстро стареет, и я бы хотел поговорить о том, какую роль должен играть император, который тоже становится старше. Мне уже более 80 лет. К счастью, я пребываю в добром здравии. Но когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, то переживаю, поскольку в будущем мне будет сложнее исполнять обязанности символа государства», — сказал Акихито.
Конституция Японии не предусматривает возможность отречения императора, преемник наследует власть лишь после смерти своего предшественника. Но для Акихито могут сделать исключение, приняв поправку к основному закону страны.
Однако, в сегодняшнем законодательстве страны не было положения об отречении императора, нынешние законы предполагают, что монархи находятся на посту пожизненно. Случай с императором Акихито — первый за 200 лет истории страны.
По этой причине Япония создала новый законопроект, специально для императора. Правительство одобрило его, закон передадут на рассмотрение парламенту 20 мая 2017 года.
Главный секретарь кабинета министров Йошишиде Суга 19 мая сообщил прессе, что правительство надеется на беспрепятственное принятие нового закона.
Как сообщает издание «Kyodo», он будет принят в июне 2017 года. Само отречение предположительно будет в конце 2018 года. Церемония вступления нового императора начнется 1 января 2019 года.
После ухода Акихито, он сохранит титул «Ваше Величество», государственное обеспечение, прочие привилегии и передаст трон старшему сыну Нарухито.
До Акихито от японского престола отрекался император Кокаку, это произошло в 1817 году.
Биография Акихито
Акихито – 125-й император Японии, сын Хирохито и Кадзюн. Правление его отца было самым долгим в истории Японии – с 1926 по 1989 год.
Акихито – единственный в мире правящий император и человек, который меняет устои. Женившись на Митико Сёде, дочери главы мукомольного бизнеса Хидэсабуро Сёды, он нарушил традицию жениться только на представительницах японской аристократии. С супругой наследный принц Акихито познакомился на теннисном корте.
Семья Сёде – из числа высокообразованной интеллигенции, дважды награжденной «За заслуги в области культуры», но в число аристократии не входящая.
Для того, чтобы жениться на Митико, Акихито пришлось получить одобрение Управления императорского двора – премьер-министра, членов императорской семьи, председателя палаты представителей, палаты представителей парламента и Главного верховного судью. Одобрение будущей императрицы было единодушным.
Акихито и Митико продолжили менять устои и сами воспитали своих троих детей, без помощи гувернеров – самого императора Акихито воспитывала американская писательница Элизабет Грейс Вининг и наставник Коидзуми.
У Акихито и Митико два сына – Нарухито и Акисино, и дочь Саяко.
За год до смерти императора Хирохито Акихито взял на себя часть его обязанностей. Императором он стал сразу после смерти отца в 1989 году.
Император Акихито увлекается историей, теннисом, биологией и ихтиологией. Он выпустил 25 научных работ по морским бычкам и является почетным членом международного общества биологов – Лондонского общества Линнея.
В 2016 году император Акихито объявил о своем намерении отречься от престола в пользу старшего сына Нарухито. В мае 2017 парламент одобрил его решение.
По теме:
Япония: Жители Токио за год нашли и вернули в полицию 32,5 миллиона долларов
Видео: Японский политик разрыдался после обвинений в растрате средств
Землетрясение в Японии: Посольство Кыргызстана приютило мать с детьми
Created with