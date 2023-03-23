Правительство Японии безвозмездно выделит 700 млн японских йен ($5,3 млн) на строительство устойчивых к стихийным бедствиям дорог в Баткенской области. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Минфина.

В сообщении говорится, что в ведомстве прошла церемония подписания обменных нот и грантового соглашения по проекту «Улучшение оборудования для обслуживания автомобильных дорог и дорожного покрытия в Баткенской области». Документы подписали глава Минфина Алмаз Бакетаев, посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года и постоянный представитель Японского агентства международного сотрудничества в КР Кавамото Хироюки.