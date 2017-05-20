Незаконный мусорный полигон у села Озерное к северу от Бишкека занимает площадь в километр и находится недалеко от водоемов, в том числе Ала-Арчинского водохранилища.

Журналистка Юлия Барабина 19 мая опубликовала на личной странице в фэйсбуке видео, на котором показаны масштабы стихийной свалки строительного мусора у села Озерное. Полигон расположен в окружении водоемов и сельскохозяйственных угодий.

Видео журналистка записала в апреле 2017 года. В селе она оказалась случайно, во время проведения джип-феста, и заметила мусорный полигон протяженностью в километр.

«На данном пути мы встретили грузовик, что спокойно приехал, вывалил говно и уехал.Почему здесь складируют строительные отходы? Неужели власти не видят, что мусор разносится по округе, а тут поля и водоёмы», — написала она.

Мусорный полигон может отравить грунтовые воды, питающие озера и плодородные земли. Если в почву попадут тяжелые металлы, на ней нельзя будет выпасать скот и сажать растения. Кроме того, на таких свалках часто случаются возгорания – это может отравить воздух.

Муниципальное предприятие «Тазалык» и Госэкотехинспекция оказались недоступны для комментариев.

Озерное — село Аламудунского района Чуйской области, в семи километрах к северу от Бишкека. Рядом с поселком находится большое количество озер и водоемов, включая Ала-Арчинское водохранилище.

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