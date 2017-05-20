Прокуратура страны 20 мая официально обвинила президента Бразилии Мишела Темера в попытке помешать их расследованию. До этого Верховный суд Бразилии объявил о начале расследования против президента по статьям «Коррупция» и «Организация преступного сообщества».

Генеральная прокуратура Бразилии 20 мая обвинила президента страны Мишела Темера в воспрепятствовании правосудию. По данным ведомства, Темер пытался помешать антикоррупционному расследованию против крупнейшей в Бразилии нефтяной компании «Петробрас» и ее связях с государственными чиновниками.

Мишел Темер также оказался под угрозой импичмента после публикации записи разговора, где он пытался «купить» молчание экс-спикера Палаты представителей — Эдуардо Куньи.

Запись властям передал бизнесмен Джозели Батиста, который записал разговор с президентом в начале марта 2017 года.

Во время беседы речь шла о деньгах, которые бизнесмен заплатил экс-спикеру. Когда Батиста сообщил Темеру, что он отдал деньги Кунье, президент ответил: «Вам нужно держать это на контроле, хорошо?»

Неизвестно, о чем просили молчать Кунью. Экс-спикер ранее был в партии Темера и заявлял, что обладал компроматом на многих чиновников связанных со скандалом с государственной нефтяной компанией «Петробрас». Самого Кунью 30 марта 2017 года приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции.

После обнародования записи, оппозиционеры призвали расследовать это дело и начать досрочные выборы. Один из оппозиционных политиков Алессандра Молон подал запрос о начале импичмента.

Верховный Федеральный суд разрешил начать уголовное дело против президента. Таким образом Темер официально стал подозреваемым в коррупции.

Президент не отрицает свою встречу с Батистой, но опровергает обвинения в попытке подкупа Эдуардо Куньи.

«Президент Мишел Темер никогда не просил платить за молчание бывшего депутата Эдуарду Куньи. Он не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием», — сообщила пресс-служба президента.

Сейчас в крупнейших городах страны проходят митинги с требованием отставки Темера.

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