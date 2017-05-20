На президентских выборах в Иране снова победил Хасан Роухани. По подсчетам он набрал более 58% голосов избирателей.

Министерство иностранных дел подтвердило победу Хасана Роухани на президентских выборах. Он останется президентом на второй срок, до 2021 года.

«Из 41,2 миллиона проголосовавших Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы», — отметил в ведомстве.

Победа с более чем 50% голосов позволила президенту избежать второго тура.

Ближайшим соперником Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллионов голосов. Явка на выборы составила 70%, что примерно равно показателям прошлых выборов в 2013 году, когда Роухани впервые стал президентом. Из-за высокой явки власти продлили время голосования.

На третьей строчке оказался экс-министр культуры Мустафа Ага Мирсалим, а на четвертой — бывший министр промышленности Мустафа Хашеми-Таба.

Во время выборов Раиси подал жалобы, заявив о нарушениях во время голосования. В частности, экс-генпрокурор обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участков, которая законодательно запрещена.

Хасан Роухани стал президентом в 2013 году. В своей предвыборной кампании он обещал вывести страну из международной изоляции и создать свободное общество.

Во время его президентства в 2015 году Иран заключил историческое соглашение — в обмен на отмену экономических санкций, страна частично свернула свою ядерную программу.

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