Когда милиция пришла к подозреваемому, он отрицал кражу телефона. Отца выдала маленькая дочь, она вынесла ему украденный аппарат.

В милицию с заявлением о краже телефона обратились 18 мая. Мужчина сообщил, что на территории Западного автовокзала у него украли телефон.

По словам потерпевшего, в тот день к нему в гости пришел знакомый по имени Руслан. После ухода гостя телефон марки Samsung Galaxy пропал.

Когда сотрудники патрульной милиции прибыли к подозреваемому, он заявил, что ничего не брал. В это время из дома вышла его 5-летняя дочь, она принесла телефон и рассказала, что его принес отец.

Подозреваемого задержали, сейчас он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

По данному делу возбуждено Уголовное дело по статье «Кража».

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