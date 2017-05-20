Государственная регистрационная служба сообщила, что новые биометрические паспорта выдаются бесплатно, но за получение документов в срочном порядке нужно будет заплатить от 1000 сомов и выше. Кыргызстанцы могут получить биометрические электронные паспорта бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года.

Пресс-служба ГРС сообщила, что если человек потерял действующую ID-карту, он может обратиться в центр обслуживания населения и написать заявление на получение нового паспорта. Для этого нужно иметь при себе свидетельство о рождении и регистрации брака.

В течение пяти дней ЦОН будет рассматривать заявку, через 12 дней после рассмотрения будет изготовлен паспорт. В общем для получения нового электронного паспорта придется ждать 17 дней. Документ выдается бесплатно.

Для срочного изготовления документа существует платная услуга. Изготовление документа за восемь дней обойдется в 1 150 сомов, за четыре — в 1 500 сомов, за два — в 1 660 сомов.

Чтобы получить загранпаспорт бесплатно, нужно будет прождать 18 дней. Изготовление документа за восемь дней обойдется в 2 520 сомов, за четыре — в 2 830 сомов, за два — в 3 140 сомов.

Документы по новому образцу начали выдавать с 1 мая. В биометрическом паспорте содержится 19 пунктов сведений о гражданине, включая данные на электронном чипе.

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