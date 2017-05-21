Женщина в законе: Фатима Якупбаева

Директор, соучредитель юридической компании «Прецедент», лектор в палате налоговых консультантов, тренер учебного центра адвокатов.
Оригинал материала опубликован на сайте Sheisnomad. Беседовала Алина Жетигенова.
Юриспруденция заворожила меня в классе девятом, когда мы начали изучать конституцию, ветви государственной власти на предмете «Человек и Общество». Изучение предмета совпало с моим вхождением в 15 лет во взрослый мир со всеми его правилами, возможностями и недостатками. Именно тогда я твердо решила, что хочу стать юристом, начать помогать людям и приносить пользу обществу. Настолько сильно, что десятый и одиннадцатый классы за школьной партой я променяла на первый курс юридического колледжа и обильным чтением книг, где каждая страница была полна незнакомых мне терминов.
За всё свое обучение я заплатила сама. На первом курсе колледжа была активисткой, принимая участие везде, где можно, а на втором надо было идти работать и платить за контракт. Мне было 17 лет, но пришлось врать, что 19. Нанимать на ночную работу в колл-центр лиц, не достигших 18 лет незаконно. Было непросто работать ночью, учиться днем, а надо еще успеть сделать домашние задания, поесть, поспать. Высыпалась я, кстати, иногда даже в маршрутке утром по пути домой с работы и обратно из дома на учебу. Я горжусь тем, что несмотря на непростой график, я училась на отлично, без никаких четверок за все годы колледжа.
Работать я начала с 14 лет. Бегала с одноклассницей по Дордою и другим базарам, предлагая заказать изготовление визиток. Звалась моя работа торговым агентом.
Я не стыжусь своего опыта. Я благодарна трудным временам и жизненным обстоятельствам, которые сделали меня такой, какая я есть. Будь все иначе, вряд ли в свои неполные 24 года стала бы востребованным юристом, с тем опытом работы, который у меня есть.
Каждая, даже далекая от юриспруденции, работа дала мне важные навыки. После работы в колл-центре я устроилась в «Акнет», моя обязанность заключалась в продаже интернет-подключения в отдаленных районах города. Едешь с напарником куда-нибудь вечером на новостройку за Кызыл-Аскером, стучишься в двери и предлагаешь подключить «Акнет». Были ли они рады гостям? Не очень-то. Бывало, собак на нас травили. Зато я научилась заводить разговор с незнакомыми людьми, предлагать услуги и убегать от злых собак (смеётся).
Как я начала работать с Нурбеком Токтакуновым? Это долгая и забавная история. Это был 2011 год. Я была на третьем курсе. По обычаю искала в газете «Работа» подработку и наткнулась на вакансию офис-менеджера в строительной компании. Позвонила, меня пригласили на интервью, на котором мне сказали, что меня взяли.
В оговорённый первый день работы я пришла в офис. Компания находилась в жилом доме, я позвонила в дверь, а мне по домофону сообщили, что передумали с наймом офис-менеджера. После директор, сообщил, что один его знакомый адвокат ищет помощника и дал номер этого адвоката. Позвонив Нурбеку, я сказала, что учусь на последнем курсе, намеренно не уточнив, что это третий курс колледжа. Нурбек подумал, что последний курс университета и позвал меня на собеседование.
В то время компании не было. Был только Нурбек и его ноутбук. Он побеседовал со мной и спросил готова ли я работать бесплатно и как долго. Опыта работы в юриспруденции у меня не было, а тут возможность поработать, да еще и с адвокатом такого уровня, так что без всяких раздумий, я положительно отвечала на его вопросы о бесплатных условиях. Для заработка же я устроилась преподавателем компьютерных курсов по вечерам. После месяца испытательного срока, я начала получать заработную плату в 5 тысяч сомов.
В 19 лет я стала директором юридической компании. К этому времени у меня был опыт реализации проектов, оказания бесплатной юридической помощи. Я трудилась усердно, много читала, изучала кейсы, вела несколько дел в судах и знакомилась с интересными людьми. Со временем у нас образовалась команда, клиентская база, сейчас у нас две самостоятельные организации, одна коммерческая, другая некоммерческая. Я представляю — коммерческую, Нурбек — некоммерческую.
Сейчас с предрассудками по возрасту, национальности и полу я сталкиваюсь значительно реже, чем в начале. На моем первом судебном заседании судья перепроверил мой год рождения вслух, а адвокат противоположной стороны, обещал стереть меня в порошок потому, что у него 20 лет стажа. Бывали ситуации, когда клиент, несмотря на проделанную положительную работу, бестактно интересовались моими личными данными, конечно, кто-то это делал, без какого-либо злого умысла, а так любопытства ради.
Убеждена, что нельзя делать вывод об уровне профессионализма специалистов исходя из их гендерной и этнической принадлежности, или биологического возраста. Результаты работы, способность убеждать, разъяснять как устно, так и письменно, вот, что свидетельствует о профессионализме.
Я люблю Цицерона. Пожалуй, это один из первых людей в истории человечества с которым мне хотелось бы пообщаться, если бы такая возможность была бы когда-нибудь. Особенно его изречение: «Судья — это говорящий закон, а закон — это немой судья». Символ Фемиды как правосудия очень точен. Она ведь не зря с повязкой на глазах взвешивает чьи аргументы убедительнее. Глаза могут обмануть. Судебная система должна быть непредвзятой, ибо от их решений зависят судьбы. Качество законов не должно противоречить здравым потребностям общества, справедливо гарантируя всем права, равенство, свободу, обеспечивая это определенными обязанностями (платить налоги, уважать неприкосновенность частной жизни, не совершать деяний против жизни и здоровья человека и т.д.)
Хороший юрист в том числе должен быть психологом и оратором. Мне очень помогло чтение книг, особенно русской классики, лекторство и опыт ведения семинаров. Должна быть развита логика, гибкость ума, находчивость, способность объяснить простое – сложными словами и сложное — простыми словами.
Я хочу продолжать развивать юридический бизнес. Знаю к каким показателям развития компании стремлюсь, знаю как этого достичь. Хочу дальше создавать рабочие места, повышать компетенцию адвокатов, бухгалтеров, оказывать высоко социальные услуги — юридическое сопровождение организаций и людей.
Я никогда не ждала, что кто-то решит все мои проблемы. Считаю это иждивенчеством. Неприятна мысль, которая существует в патриархальном обществе: «найду мужчину, выйду за него замуж, повешу на него ответственность за все мои финансовые, социальные нужды, я ведь женщина и предназначена только для того чтобы уют в доме создавать». Думаю каждый/ая при определенных усилиях может самостоятельно позаботиться о себе сам/сама. Мотивация, трудолюбие и готовность брать ответственность — вот мои ориентиры.
Мой супруг — мой единомышленник, моя большая любовь, лучший друг. Он разделяет со мной идеи партнёрства и уважает мою деятельность. На момент нашего знакомства он работал в правозащитной организации, изучал современное искусство, поддерживал идеи коммунизма, очень много читал, увлекался дизайном и документальной фотографией. Имел свою точку зрения на многие политические, экономические события, которые умел (умеет по сей день) великолепно аргументировать. Как можно было в такого человека не влюбиться?
Фото: Илья Каримджанов, «Прецедент» и фэйсбук страница героини
Юридическая компания «Прецедент» обеспечивает ОФ «Клооп Медиа» юридическое сопровождение, в том числе проверку некоторых материалов на соответствие законодательству КР. Сама Фатима регулярно проводит тренинги для сотрудников и студентов Клоопа. Теоретически это могло оказать влияние на факт публикации, но таких данных пока не выявлено.
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