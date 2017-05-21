Женщина в законе: Фатима Якупбаева

Как я начала работать с Нурбеком Токтакуновым? Это долгая и забавная история. Это был 2011 год. Я была на третьем курсе. По обычаю искала в газете «Работа» подработку и наткнулась на вакансию офис-менеджера в строительной компании. Позвонила, меня пригласили на интервью, на котором мне сказали, что меня взяли.

В оговорённый первый день работы я пришла в офис. Компания находилась в жилом доме, я позвонила в дверь, а мне по домофону сообщили, что передумали с наймом офис-менеджера. После директор, сообщил, что один его знакомый адвокат ищет помощника и дал номер этого адвоката. Позвонив Нурбеку, я сказала, что учусь на последнем курсе, намеренно не уточнив, что это третий курс колледжа. Нурбек подумал, что последний курс университета и позвал меня на собеседование.

В то время компании не было. Был только Нурбек и его ноутбук. Он побеседовал со мной и спросил готова ли я работать бесплатно и как долго. Опыта работы в юриспруденции у меня не было, а тут возможность поработать, да еще и с адвокатом такого уровня, так что без всяких раздумий, я положительно отвечала на его вопросы о бесплатных условиях. Для заработка же я устроилась преподавателем компьютерных курсов по вечерам. После месяца испытательного срока, я начала получать заработную плату в 5 тысяч сомов.

В 19 лет я стала директором юридической компании. К этому времени у меня был опыт реализации проектов, оказания бесплатной юридической помощи. Я трудилась усердно, много читала, изучала кейсы, вела несколько дел в судах и знакомилась с интересными людьми. Со временем у нас образовалась команда, клиентская база, сейчас у нас две самостоятельные организации, одна коммерческая, другая некоммерческая. Я представляю — коммерческую, Нурбек — некоммерческую.