Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что с 2010 года в Китае убили или арестовали около 20 информаторов ЦРУ. Информацию журналистам передали бывшие сотрудники спецслужбы.

По словам экс-сотрудников Центрального разведывательного управления — это один из самых серьезных провалов спецслужбы за последние 20 лет.

В Китае было убито или арестовано около 20 информаторов американских спецслужб. Шпионскую сеть, которую американская разведка налаживала годами, уничтожили.

По словам источника «Нью-Йорк Таймс», одного из шпионов застрелили на глазах у коллег во дворе правительственного здания, сделав своеобразное послание американским спецслужбам.

Исчезновение информаторов ЦРУ заметило в начале 2011 года. Тогда ФБР и ЦРУ начали совместное расследование – по словам источника газеты, оно получило кодовое название «Медоед».

Спецслужбы анализировали каждую операцию, проводимую в Пекине. Некоторые сотрудники агентств были уверены, что китайское правительство разгадало систему коммуникации между ЦРУ и информаторами. Другие подозревали, что внутри ведомств есть предатели — теория, которую спецслужбы не хотели признавать.

Итоги расследования привели к бывшему оперативнику ЦРУ из подразделения, которое занималось разведкой в Китае. Ведомство подозревало, что именно он ответственен за утечку информации.

Однако разведка не сумела собрать достаточно доказательств, чтобы арестовать его, и сейчас он проживает в одной из азиатских стран.

ЦРУ и ФБР отказались комментировать ситуацию журналистам.

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