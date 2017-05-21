Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии последствий оползня, сошедшего в селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области. Фотографии с космического спутника сняты за неделю до схода оползня и после.

Космический спутник Landsat 8 сделал снимок участка села Курбу-Таш 25 апреля, за неделю до схода оползня. Еще один снимок сделан уже в мае, после оползня.

«Как видно на новых кадрах, почва коричневая. Для сравнения, на левой стороне изображен тот самый участок, отснятый 25 апреля этого года», — говорится в отчете NASA.

В селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области за май 2017 года прошло несколько оползней, накрывших в совокупности 86 домов и еще три социальных объекта – фельдшерский пункт, мечеть и школу.

Никто из жителей села не пострадал, но они остались без крыши над головой. МЧС Кыргызстана временно переселило их в палатки, а президент выделил селу 1 млн сомов.

Только за эту весну оползни унесли жизни более 30 человек, особенно от этого природного катаклизма пострадала Ошская область.

Самый масштабный и трагический сход оползня произошел в селе Аюу в Узгене – тогда погибли 24 человека, 16 из которых так и не смогли достать из под земли.

МЧС проводит профилактическую работу с местными жителями, убеждая их переехать из оползнеопасных районов, кроме того осуществляется «Зеленый проект» – высадка деревьев, которые своей корневой системой могли бы удержать почву.

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