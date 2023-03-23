Фото: пресс-служба МЧС Фото: пресс-служба МЧС Фото: пресс-служба МЧС

В Узгенском районе оползень объемом около 1 млн м3 надвигается на дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По этой причине около 200 местных жителей эвакуировали в село Куршаб, а в селе Карл Маркс объявили режим чрезвычайной ситуации.

«На участке существовала угроза 18 жилым домам — оползень находился на расстоянии 300 метров от них. На место привлечены спасатели и техника. […] Оползень движется медленно, и на данный момент до жилых домов осталось 120 метров», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, опасность оползней в этом районе появилась весной 2017 года. В сентябре 2022 года Департамент мониторинга и прогнозирования опасных зон выдал рекомендацию о переселении жителей 18 жилых домов, признанных небезопасными для жизни.