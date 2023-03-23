Родственники пограничника, погибшего в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года, Бектура Ыслама уулу рассказали, что проблема обещанного им дома до сих не решается. Об этом 22 марта сообщили в издании «Сереп Медиа».

У Ыслама уулу остались трое детей — самый младший родился в начале 2023 года. Семья погибшего рассказала, что вначале им выдали квартиру в Бишкеке, но состояние ее было «очень плохим».

«Бишкек находится далеко. Дети маленькие, у нас нет человека, кто мог бы за ними присмотреть. Мама имеет инвалидность второй группы. Мы отказались от квартиры в Бишкеке и просили выдать лучше в Оше. Обещали до 15 ноября [2022] выдать там квартиру, но до сих не получили», — рассказали они.

В Погранслужбе ГКНБ «Клоопу» рассказали, что знают об этой ситуации. В ведомстве подтвердили, что спонсоры покупали дом семье пограничника сначала в Бишкеке, но родственники захотели жилье в Оше.

В Погранслужбе добавили, что сейчас они работают над тем, чтобы поменять дом.