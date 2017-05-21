Как художник призывает бороться с вырубкой деревьев в Бишкеке

От
Александра Титова
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Алексей Клименко. Фото: Ренат Торомамбетов

Художник-иллюстратор Алексей Клименко рисует доисторических животных, фотографирует луну в разных фазах и видит красоту в зеленых растениях. С вырубкой деревьев в Бишкеке он готов бороться всеми возможными способами.

Повествование ведется от лица Алексея Клименко.

С самого раннего детства родители баловали меня энциклопедиями про динозавров, природу и космос. Сколько себя помню, восхищался разнообразием живых организмов на нашей планете, какое безграничное множество одних только насекомых уживается вместе с нами!

Алексей Клименко сделал серию фотографий, на которых снят естественный спутник земли – Луна

Экология —  прежде всего. Сам я по профессии архитектор, но люблю рисовать и фотографировать животных и природу. Меня в большей степени интересуют животные, чем сверхразвитые цивилизации. Я увлекаюсь не только написанием артов, но и фотографией. Фотографирую самые обычные кусты, удачный ракурс и пять минут обработки.

Не так давно я решил примкнуть к экологу Дмитрию Ветошкину и его инициативе по восстановлению зеленых массивов города. Абсолютно на добровольной и безвозмездной основе я предложил его команде себя в качестве графического дизайнера и художника. Не буду вдаваться в подробности нашей кампании, но надеюсь, что нам удастся переломить ход нынешней экологической катастрофы в городе.

Дмитрий Ветошкин и его «Общественный Фонд Инициатива Арча» создали петицию против вырубки деревьев в Бишкеке. Я активно ее продвигал среди друзей, но пока ее подписало всего 1740 человек, это очень мало. В наших планах повлиять на сознательность граждан в данном вопросе, и вы скоро узнаете, каким образом.

К сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что люди отказываются защищать природу и считают, что все в порядке. Постоянно восемь человек из 10 наотрез отказываются замечать ужасные средовые факторы, кричащие об ущербе экологии.

Я читал статьи эколога Эмиля Шукурова. Он говорит, что срок годности деревьев около 300 лет, а их засадили в 60-х. Поэтому ничего вообще вырубать нельзя. Есть действительно кривые деревья, ветхие, которые вот вот упадут. Их никто не трогает, потому что трухлявую древесину особо не продать.

Серию фотографий Алексей Клименко посвятил кактусам и комнатным растениям

Убивает овощность людей – «ой бесполезно, ой никто не услышит». Даже если 10 человек выйдет на митинги против вырубки деревьев, это уже что-то. Так нельзя, равнодушие убивает. К тому же, разве это не делает нас людьми?

Грязный воздух – да так всегда было, пыль – да так всегда было, деревья пилят – да так всегда было, возросший риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний – да так всегда было, а раньше было даже хуже! Мы над этим работаем, и наша цель переубедить всех тех сомневающихся и заблуждающихся слепцов.

В защиту зеленых насаждений в городе я готов пойти на митинги. Если каждому жителю плевать на свое здоровье, то я выхожу на улицу и понимаю, что мне реально сложно и противно дышать.

Серия фотографий Алексея Клименко, посвященная птицам

Кругом бесконечное возвеличивание бесцельного и бесполезного образа жизни, ешь, пей, веселись. Работай еще, много работай, да только на какого-нибудь дядьку. Но я искренне верю, что здравый рассудок восторжествует над невежеством и мракобесием, и мы в конец не уничтожим то, чем одарила нас планета земля.

Я хочу влиять на людей своим творчеством. Иначе творчество бессмысленно. Но я не собираюсь претендовать на роль человека, кто будет кричать о какой-то истине. В своих работах я собираюсь говорить исключительно на простые темы, например, война – плохо, мир – хорошо, поклонение богам – плохо, стремиться в космос – хорошо. Все дело в верно расставленных приоритетах, и я всегда буду на стороне науки, культуры и искусства.

Рисунки Алексея Клименко

В данный момент я работаю над созданием своей авторской книги «Обитатели Титана». В ней я пытаюсь изобразить возможную эволюцию жизни, что плещется в углеводоёмах и метановых морях спутника Сатурна. Да, на Титане метан находится в жидком состоянии и данный спутник находится на первом месте в списке потенциально обитаемых миров нашей солнечной системы. Исходя из теории абиогенеза, в морских пучинах Титана есть все компоненты для зарождения жизни, поэтому я и пытаюсь изобразить вымышленных гексаподов, угреидов и прочую дичь.

К сожалению, времени на воплощение данных идей в реальность катастрофически не хватает, так что книга вряд ли в скором времени увидит свет.

Параллельно я работаю над небольшой серией работ под названием «Современные смертные грехи». Тут я изображу не каноничное библейское смертогрешие, а нечто более важное и насущнее – загрязнение планеты, сумасшедшую культуру потребления, войну, культ поклонения деньгам и, конечно же, саму религию.

По поводу последней темы, я всерьез считаю, что в 21 веке религия изжила себя и стала не то что неэффективной, а даже вредной для развития современного общества и научного прогресса, но об этом в другой раз.

Раз уж человеку повезло родиться, то тратить свою жизнь на поиски смысла в архаичной книге пустая затея, и более расточительной траты времени мне придумать сложно. Ведь устройство Вселенной куда удивительнее, чем ее способна описать любая священная книга.

Беседовала: Александра Титова

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