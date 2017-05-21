Как художник призывает бороться с вырубкой деревьев в Бишкеке

Художник-иллюстратор Алексей Клименко рисует доисторических животных, фотографирует луну в разных фазах и видит красоту в зеленых растениях. С вырубкой деревьев в Бишкеке он готов бороться всеми возможными способами.
Повествование ведется от лица Алексея Клименко.
С самого раннего детства родители баловали меня энциклопедиями про динозавров, природу и космос. Сколько себя помню, восхищался разнообразием живых организмов на нашей планете, какое безграничное множество одних только насекомых уживается вместе с нами!
Экология — прежде всего. Сам я по профессии архитектор, но люблю рисовать и фотографировать животных и природу. Меня в большей степени интересуют животные, чем сверхразвитые цивилизации. Я увлекаюсь не только написанием артов, но и фотографией. Фотографирую самые обычные кусты, удачный ракурс и пять минут обработки.
Не так давно я решил примкнуть к экологу Дмитрию Ветошкину и его инициативе по восстановлению зеленых массивов города. Абсолютно на добровольной и безвозмездной основе я предложил его команде себя в качестве графического дизайнера и художника. Не буду вдаваться в подробности нашей кампании, но надеюсь, что нам удастся переломить ход нынешней экологической катастрофы в городе.
Дмитрий Ветошкин и его «Общественный Фонд Инициатива Арча» создали петицию против вырубки деревьев в Бишкеке. Я активно ее продвигал среди друзей, но пока ее подписало всего 1740 человек, это очень мало. В наших планах повлиять на сознательность граждан в данном вопросе, и вы скоро узнаете, каким образом.
К сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что люди отказываются защищать природу и считают, что все в порядке. Постоянно восемь человек из 10 наотрез отказываются замечать ужасные средовые факторы, кричащие об ущербе экологии.
Я читал статьи эколога Эмиля Шукурова. Он говорит, что срок годности деревьев около 300 лет, а их засадили в 60-х. Поэтому ничего вообще вырубать нельзя. Есть действительно кривые деревья, ветхие, которые вот вот упадут. Их никто не трогает, потому что трухлявую древесину особо не продать.
Убивает овощность людей – «ой бесполезно, ой никто не услышит». Даже если 10 человек выйдет на митинги против вырубки деревьев, это уже что-то. Так нельзя, равнодушие убивает. К тому же, разве это не делает нас людьми?
Грязный воздух – да так всегда было, пыль – да так всегда было, деревья пилят – да так всегда было, возросший риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний – да так всегда было, а раньше было даже хуже! Мы над этим работаем, и наша цель переубедить всех тех сомневающихся и заблуждающихся слепцов.
В защиту зеленых насаждений в городе я готов пойти на митинги. Если каждому жителю плевать на свое здоровье, то я выхожу на улицу и понимаю, что мне реально сложно и противно дышать.
Кругом бесконечное возвеличивание бесцельного и бесполезного образа жизни, ешь, пей, веселись. Работай еще, много работай, да только на какого-нибудь дядьку. Но я искренне верю, что здравый рассудок восторжествует над невежеством и мракобесием, и мы в конец не уничтожим то, чем одарила нас планета земля.
Я хочу влиять на людей своим творчеством. Иначе творчество бессмысленно. Но я не собираюсь претендовать на роль человека, кто будет кричать о какой-то истине. В своих работах я собираюсь говорить исключительно на простые темы, например, война – плохо, мир – хорошо, поклонение богам – плохо, стремиться в космос – хорошо. Все дело в верно расставленных приоритетах, и я всегда буду на стороне науки, культуры и искусства.
В данный момент я работаю над созданием своей авторской книги «Обитатели Титана». В ней я пытаюсь изобразить возможную эволюцию жизни, что плещется в углеводоёмах и метановых морях спутника Сатурна. Да, на Титане метан находится в жидком состоянии и данный спутник находится на первом месте в списке потенциально обитаемых миров нашей солнечной системы. Исходя из теории абиогенеза, в морских пучинах Титана есть все компоненты для зарождения жизни, поэтому я и пытаюсь изобразить вымышленных гексаподов, угреидов и прочую дичь.
К сожалению, времени на воплощение данных идей в реальность катастрофически не хватает, так что книга вряд ли в скором времени увидит свет.
Параллельно я работаю над небольшой серией работ под названием «Современные смертные грехи». Тут я изображу не каноничное библейское смертогрешие, а нечто более важное и насущнее – загрязнение планеты, сумасшедшую культуру потребления, войну, культ поклонения деньгам и, конечно же, саму религию.
По поводу последней темы, я всерьез считаю, что в 21 веке религия изжила себя и стала не то что неэффективной, а даже вредной для развития современного общества и научного прогресса, но об этом в другой раз.
Раз уж человеку повезло родиться, то тратить свою жизнь на поиски смысла в архаичной книге пустая затея, и более расточительной траты времени мне придумать сложно. Ведь устройство Вселенной куда удивительнее, чем ее способна описать любая священная книга.
Беседовала: Александра Титова
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