Как художник призывает бороться с вырубкой деревьев в Бишкеке

Не так давно я решил примкнуть к экологу Дмитрию Ветошкину и его инициативе по восстановлению зеленых массивов города. Абсолютно на добровольной и безвозмездной основе я предложил его команде себя в качестве графического дизайнера и художника. Не буду вдаваться в подробности нашей кампании, но надеюсь, что нам удастся переломить ход нынешней экологической катастрофы в городе.

Дмитрий Ветошкин и его «Общественный Фонд Инициатива Арча» создали петицию против вырубки деревьев в Бишкеке. Я активно ее продвигал среди друзей, но пока ее подписало всего 1740 человек, это очень мало. В наших планах повлиять на сознательность граждан в данном вопросе, и вы скоро узнаете, каким образом.