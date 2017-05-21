Казахские студенты в Москве организовали музыкальную акцию «Домбра Party». Цель мероприятия — познакомить россиян с казахским национальным искусством.

Акцию провели на Чистых прудах в Москве у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, мероприятие приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

Студенты хотели познакомить россиян с казахским национальным искусством.

«Любой народ идентифицирует себя через язык, культуру, обычаи и традиции. Осознавая важность упомянутых аспектов, мы решили в очередной раз провести данное мероприятие для популяризации музыки и культуры казахского народа», — рассказал Талант Онгаров, соорганизатор акции.

Прошлую «Домбра Party» студенты провели в марте, в преддверии празднования Нооруза, вместе с ними на домбре сыграл российский журналист Иван Сураев. Инструмент россиянин купил в Казахстане, учился играть в Москве с казахским ансамблем «Мурагер»

«Я увидел на YouTube видео, где казахские школьники исполняли кюй «Адай». Меня это заинтересовало и я стал изучать казахский фольклор. Поэтому возникло желание попробовать самому исполнить кюй», — поделился журналист.

Домбра — казахский двухструнный музыкальный инструмент, схожий с комузом. Чаще всего домбристы исполняют кюи — традиционные инструментальные пьесы.

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