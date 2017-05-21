Глава государства Алмазбек Атамбаев выпустил песню «Энекем», посвященную матери.Эта уже шестая по счету песня президента.

На видеохостинге Youtube 20 мая опубликовали клип на песню Атамбаева «Энекем». Клип на кыргызском языке за сутки набрал несколько тысяч просмотров.

В видеоролике использованы кадры села Арашан Чуйской области, малой родины Атамбаева.

Песню «Энекем» глава государства посвятил своей маме – 21 мая Кыргызстан празднует День матери.

Ранее президент наградил более 2 тысяч многодетных матерей орденами «Баатыр эне» и медалями «Эне данкы». На торжественной церемонии Атамбаев признался, что в его судьбе мама сыграла особую роль.

За прошедший год глава государства выпустил пять композиций – «Судьбе назло», «Я не смогу без тебя жить», «Мне страшно умирать», «Нелепые слова» и «Кыргызстаным».

Его первая песня «Судьбе назло» появились в интернете в начале июля и стала популярной в кирнете. Атамбаев сам сочинил стихи и музыку, а также сам пел и аккомпанировал на гитаре.

«[…] Она мне в моей жизни была как девиз. Эта песня помогала мне пробираться через любые трудности в судьбе», — говорит Атамбаев.

За первые сутки этот клип набрал более 50 тысяч просмотров и его стали перепевать звезды отечественной эстрады.

Атамбаев не раз говорил о том, что после президентства мечтает заняться творчеством и бизнесом, но после визита Владимира Путина в феврале 2017 года президент Кыргызстана заявил, что, все же, намерен остаться в политике.

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