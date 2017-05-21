В Алматы начали сносить заборы и приводить в порядок пешеходные зоны. По мнению властей, металлические и бетонные ограждения бесполезны, занимают много пространства и портят внешний облик города. Вместо них предлагается использовать «живые» изгороди.

По словам замакима Алматы Ерлана Аукенова, эти заборы обеспечивали безопасность для предпринимателей в 90-х годы, но сейчас они забирают общественное пространство у горожан.

«Сейчас в стране другая ситуация – для безопасности мы ставим тысячи камер по всему городу, обновляем технику. Но, к сожалению, заборы как были, так и остаются. Хотя они не несут функциональной, эстетической и иной нагрузки», – сказал он.

По его словам, необходимо срочно привести город в порядок в соответствии с архитектурными нормами и сделать его комфортным для жителей.

В рамках облагораживания города в порядок приведут пешеходные зоны, сменят снесенные заборы на зеленые насаждения и демонтируют старые киоски.

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