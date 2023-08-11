Чынгыз Айдаров – художник из Бишкека. В прошлом году он пережил ишемический инсульт, после которого у него перестала функционировать примерно треть мозга. Но, несмотря на это, художник продолжает рисовать и мечтает восстановиться.

Друзья Чынгыза объявили сбор средств для реабилитации художника.

Реквизиты: «МБанк» +996 550 105 861 (Ахметов Медербек Дуйшенкулович), «СБЕРБАНК» (номер карты): 2202207173744502 (Антон Слонь), «Элсом»: 0772181205 (Мирбек Кадралиев), DemirBank: 1180000082410501 (Малика Умарова), KICB (карта): 9417019167726296 (Mederbek Akhmetov).