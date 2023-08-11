Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов (Скриптонит) 10 августа выпустил новый микстейп под названием Fantasy Mixtape, vol.1, в котором песню «До конца» исполнил совместно с кыргызским рэп-исполнителем Улукманом Осмоналиевым (Ulukmanapo).

Ранее слушатели начали догадываться о предстоящей коллаборации двух исполнителей после публикации Осмоналиева в Instagram, где он на одном фото со Скриптонитом.

«Пацы дали шуму в индустрии», — подписал свой пост он. Оказалось, эта строчка была отрывком из текста новой песни.

В новом микстейпе казахстанского исполнителя представлено 28 песен.

Адиль Жалелов (Скриптонит) — известный казахстанский исполнитель, музыкальный продюсер и основатель лейбла Musica36. Его песни набирают миллионы прослушиваний на музыкальных площадках.