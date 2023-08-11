Служба Госкомитета Нацбезопасности 8 августа задержала шестерых подозреваемых, которые выдавали себя за сотрудников МВД и регулярно вымогали деньги у людей. Об этом 11 августа сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По версии следствия, группа подозреваемых, «представившись сотрудниками органов внутренних дел, вымогали у гражданки сумму в размере 300 тысяч сомов». Они угрожали девушке уголовным преследованием и утечкой компрометирующего видео.

Сотрудники ГКНБ во время обыска нашли у задержанных пистолет, рации и прочую спецтехнику.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Подозреваемых водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.