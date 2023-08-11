В Таджикистане инициировали новый законопроект о блогерской деятельности. Проект закона на своей странице в Facebook опубликовал депутат Маджилиса (парламента) и инициатор документа Манучехр Хамидзод.

«Закон регулирует общественные отношения в сфере блогерской деятельности, определяет правовые основы, порядок организации и популяризации блогерской деятельности, а также права и обязанности блогеров», — написано в проекте закона.

По словам таджикской журналистки Махпоры Киромовой, некоторые пункты в законопроекте очень «нелогичные и губительные».

«К примеру, 9 статья обязывает блогеров постоянно вычищать комменты под своими публикациями. Там не должно оставаться ни матерных слов, ни унижающих чьи-то достоинства предложения, ни призывов к чему-то плохому. То есть ответственность за чей-то словесный понос переложили на шею блогера. Мне сложно представить, что может произойти с этим блогером, если у него несколько сотен или тысяч комментов под публикацией будут. Это про нелогичность», — написала журналистка в Facebook.

Губительным пунктом Киромова назвала статью 13, которая регулирует порядок прекращения блогерской деятельности.

«Она говорит о том, что страница блогера может быть насильно удалена в течение 24 часов без возможности восстановления, если блогер и его контент не соответствуют требованиям (в основном абстрактным), которые указаны в этом законопроекте. Я так полагаю, так они смело теперь будут удалять каналы и страницы неугодных журналистов и блогеров. Особенно тех, что сейчас в заключении. И не останется от них никакого следа. И хрен мы докажем, что, например, Далер Имомали, делал работы, которые отражали боль народа. Их просто не будет.

Не будет наших работ, не будет и нас. Историю можно будет теперь не переписывать. Ее просто удалят. Джордж Оруэлл отдыхает», — написала журналистка.

Ситуация со свободой слова в Таджикистане

В докладе по Таджикистану за 2021 год международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечала, что от СМИ в стране требуют согласовывать материалы с Гостелерадио и законодательно запрещают критиковать чиновников. Слишком принципиальным журналистам и блогерам угрожают, применяют насилие против них и сажают в тюрьму.

Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу информации, в мае этого года опубликовала ежегодный глобальный рейтинг «свободы прессы». Таджикистан в рейтинге из 180 стран занял 153 место, а Кыргызстан 122.

В марте 2023 года рейтинг Таджикистана по версии международной организации CIVICUS Monitor снизился с «репрессивного» до «закрытого». Это наихудшая оценка, среди ее получателей – Эритрея, Никарагуа, Куба, Сирия. И Россия.

«Мы – маленькая копия России», – говорил еще в 2012 году таджикский эксперт Нурали Давлатов.

Введение цензуры в Кыргызстане

Свобода слова, свобода собраний, свобода совести – все, что до недавнего времени выгодно отличало Кыргызстан от соседей по Центральной Азии, уходит в прошлое.

Некоторые пункты в таджикском законопроекте действительно губительны и напоминают проект закона о СМИ в Кыргызстане и действующий закон о фейках.

Основные риски, которые несёт в себе законопроект о СМИ:

появится лазейка для закрытия неугодных СМИ;

закрыть СМИ станет возможно лишь за два нарушения в течение года;

журналисты будут обязаны опровергать даже те свои утверждения, ложность которых не доказана;

в условиях чрезвычайного или военного положения свобода слова будет ограничена;

журналистам запретят вести скрытую запись и съемку;

запретят призывать к легалайзу даже в социальных сетях.

Юристы оценивают законопроект, как введение неприкрытой цензуры в стране.

Что касается скандального закона о фейках, то он прописывает блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована «ложная информация».

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Проект закона подвергался резкой критике, а юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

По этому закону власти уже блокировали несколько СМИ в Кыргызстане, и даже добились того, чтобы «Азаттык» удалил видео, из-за которого произошла блокировка сайта и последовал иск от Минкультуры.





