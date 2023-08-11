Президент Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 1 января 2027 года в Кыргызстане запретят производство, реализацию и бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Парламент принял проект закона 29 июня 2023 года.

По информации администрации президента, ограничения вводят для сокращения вреда пластика на здоровье граждан и окружающую среду. При этом запрет не касается биоразлагаемых пакетов для использования в быту и тех, что производят для экспорта.

Также с 1 января 2024 года в особо охраняемых природных и биосферных зонах страны запрещается производство пластиковых изделий и полиэтиленовых пакетов, кроме необходимых для экспорта и нужных в быту биоразлагаемых пакетов.

Кроме этого через 15 дней после официальной публикации принятого закона вводятся следующие запреты:



на абсолютный оборот полиэтиленовых пакетов и пластиковых материалов в курортно-рекреационных зонах Иссык-Кульской области;

на ввоз, использование, реализацию и бесплатную выдачу пластиковых пакетов и материалов в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызстана. Сюда не относятся пакеты, используемые физлицами при перевозке и упаковке товаров, а также транзитных товаров в опломбированных грузовых отсеках.

В законе также приведен список пластиковых изделий, запрещенных к обороту:

все виды одноразовой пластиковой посуды;

упаковка для еды;

пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ);

одноразовая упаковка для яиц из пластика;

пластиковые капсулы от кофе

сетчатая сумка для продуктов.

Ранее руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщал, что в Иссык-Кульской области местным магазинам запретили выдавать покупателям полиэтиленовые пакеты. А замглавы Кабмина Бакыт Торобаев говорил, что с поручением президента Кабмин будет поэтапно переходить от полиэтилена на экологически чистые бумажные изделия.

В Кыргызстане не раз предлагали ввести запрет на ввоз, производство и реализацию одноразовых пакетов. В 2020 году депутат парламента Маматалиев уже предлагал принять аналогичный проект закона. Подобные законопроекты также предлагали и в 2018 году. Однако эти предложения отклонялись.