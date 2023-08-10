Оокло 100 жителей села Лебединовка Чуйской области провели митинг против отмены выданных им ранее «красных книг». Об этом 10 августа сообщили журналисты «Азаттыка».

По словам митингующих, ранее в рамках земельной амнистии межведомственная комиссия рассматривала запросы сельчан на получение соответствующего документа и одобрила их. Однако теперь решение отзывают.

«Мы не захватили эти земли, мы купили их. Около 600 человек собрали все необходимые документы, получили “красные книги”, а их сейчас отменяют. Мы не строили дома на своих участках, потому что уважаем закон. А сейчас постановление акима отменили», — рассказала изданию жительница села Арзыкан Кубатбаева.

По информации «Азаттыка», заместитель акима Аламудунского района Омурбек Тейтелиев встретился с протестующими. По его словам, прокуратура выявила нарушения в процессе выдачи «красных книг» и уже направила материалы дела в суд. Он подчеркнул, что нужно дождаться решения суда.

Участники акции протеста потребовали встречи с главой Чуйской области и обратились к президенту Садыру Жапарову.

Порядок проведения земельной амнистии был утвержден после принятия закона «О регулировании земельно-правовых отношений» в апреле прошлого года.

Целью законопроекта было решение вопросов по выдаче прав на частную собственность на земельные участки сельскохозяйственного назначения, нелегально застроенные жилыми домами.

В справке-обосновании к документу говорилось, что авторы законопроекта предлагали провести по республике разовую акцию по легализации незаконно застроенных участков.