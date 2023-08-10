Легенды футбольного клуба «Барселона» приедут в Кыргызстан и сыграют в футбольном матче. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

В клубе рассказали, что «Барселона» продолжает расширять свой международный бренд, стремясь привлечь больше людей и завоевать новую аудиторию.

«Последний стратегический подход в Центральной Азии заключается в том, что клуб подписывает соглашение о сотрудничестве с компанией по продвижению футбольной и спортивной культуры Jalgroup Asia с целью разработки проекта под названием “Опыт Барсы” в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Проект клуба будет рассчитан на несколько лет и включает в себя использование некоторых активов бренда «Барсы» в стране.

«Спорт и стиль “Барсы” будут пропагандироваться среди молодежи через Академию “Барсы” в городах Джалал-Абад и Бишкек, где также откроются магазин “Барса” и кафе “Барса”, чтобы усилить социальную сторону проекта», — добавили представители клуба.

Кроме этого ожидается, что 30 августа в 20:00 команда «Легенды Барсы» сыграет матч против команды «Легенды Азии» на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

«В игре примут участие бывшие игроки, в том числе Жулиано Беллетти, Людовик Жюли, Рональд де Бур, Серхи Бархуан, Джованни Сильва, Хуан Карлос и Йон Андони Гойкоэчеа. Это будет особая возможность для болельщиков “Барсы” в стране насладиться игрой и мастерством игроков, которые помогли распространить великую спортивную легенду клуба по всему миру», — сообщили в клубе.

По информации «Барселоны», соглашение между их клубом и Jalgroup Asia представляет собой значительный прогресс в международном охвате проекта «Академия Барсы», так как клуб еще не открыл футбольную школу в Центральной Азии.

Две новые академии, по данным клуба, станут 11 и 12 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, присоединившись к пяти в Японии, четырем в Индии, а также академии в Сингапуре.

«Молодые спортсмены смогут принять участие в международных турнирах предстоящего сезона, таких как Кубок мира академии “Барселоны” и Кубок академии “Барселоны” в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые являются кульминацией тренировочной работы академии и способствуют дружбе между всеми игроками со всего мира», — сообщили в «Барселоне».