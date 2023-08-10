Директор департамента спорта и физкультуры Айбек Абдымомунов заявил, что проигрыш кыргызстанских гандболисток на играх стран СНГ в Беларуси связан с отсутствием господдержки и финансирования. Так он ответил на критику общественного деятеля и мецената Аскара Салымбекова, который назвал проигрыш спортсменок позором на мировой арене.

В своей первой игре против сборной России кыргызстанские спортсменки проиграли со счетом 1:76.

Чем недоволен Салымбеков?

Аскар Салымбеков раскритиковал спортивных чиновников за то, что они «обрекли спортсменок на позорный проигрыш», позволив им участвовать на соревнованиях такого уровня.

«Размышляя на эту тему никак не мог понять, как в стране где родился и вырос один из сильнейших разыгрывающих в истории гандбола, заслуженный мастер спорта СССР, признанный в 1994 и 1996 годах лучшим гандболистом мира и в 2000-м году признанный вторым гандболистом планеты XX века Талант Дуйшебаев, мог случиться такой конфуз?» — возмутился он на своей странице в Facebook.

Он считает, что спортивные чиновники «даже не подумали о том, что могут пошатнуть собранный по крупицам борцами и другими спортсменами авторитет отечественного спорта на мировой арене».

«Считаю необходимым делать выводы и рассмотреть ответственность допустивших это спортивных чиновников, которые из-за своей некомпетентности могут нанести большой урон чести наших спортсменов и отечественного спорта в целом. Они должны были знать, что после Дуйшебаева и развала СССР гандбол в Кыргызстане не развивался. Это элементарное незнание спортивной ситуации в стране», — написал Салымбеков.

Что сказали в департаменте спорта и физкультуры?

Директор департамента спорта и физкультуры Айбек Абдымомунов в ответ на критику заявил, что государство «на протяжении 30 лет никак не поддерживало этот вид спорта, не отправляло команды на различные соревнования и даже не проводило чемпионаты республики».

По его словам, в 2023 году Кыргызстан впервые принимает участие на играх стран СНГ. Абдымомунов отметил, что из-за того, что гандбол «не развивали и уничтожили», в Кыргызстане осталось всего три команды.

«К сожалению, такие виды спорта, как гандбол, баскетбол, лыжи, биатлон, каякинг не рассматривались из-за отсутствия средств. Как государственный орган, мы выполняем требования только тех видов спорта, которые могут принести медали. Из-за этого единоборства достигли высокого уровня», — сказал он и отметил, что чемпионаты и турниры по гандболу всегда проводились федерацией самостоятельно.

Что касается проигрыша, «который якобы влияет на имидж государства и подрывает репутацию других видов спорта», Абдымомунов считает, что у каждого вида спорта есть свой рейтинг — борцы не ранжируются из-за поражения гандболистов.

«Да наша гандбольная команда проиграла и проиграла с разгромным счетом. Но поражения могут быть болезненными, но они полезнее лёгких побед. Проигрыш нашей команды показал нам, на каком уровне находятся наши игровые виды спорта. Спорт не развивается без поражений. Например, мы не только проиграли на зимней Олимпиаде по горнолыжному спорту 2022 года, но и вообще не доехали до финиша. Таких случаев много. Впервые за 30 лет мы взялись за развитие гандбола. Надеемся, что мы достигнем цели и возродим былую школу», — подчеркнул Абдымомунов.

Он отметил, что спортсменки из Кыргызстана были самыми молодыми на соревнованиях и играли против команд, являющихся призерами Олимпиад и чемпионатов мира.

«Дополнительно стоит отметить, что нашим девочкам 13-16 лет. Они самые молодые на этих играх. В то время, как спортсменкам из других команд 19 лет. К тому же первая игра с разгромным счетом прошла с командой России, которая является неоднократными призерами Олимпиад и чемпионатов мира», — заключил чиновник.

Кыргызская федерация по гандболу выразила благодарность за возможность участвовать в соревнованиях. Они поддержали спортсменок, сказав, что те боролись до последней секунды.

Талант Дуйшебаев — Олимпийский чемпион по гандболу. В течение своей карьеры он выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. В 2023 году его ввели в Зал славы Европейской федерации гандбола. В 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира.

Авторка : Акылай Курманова





