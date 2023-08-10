Сотрудники Минкультуры по итогам плановой проверки выписали штрафы телеканалам «312 кино» и «312 ТВ» за нарушение закона «О телевидении и радиовещании». Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, телеканалы не соблюдали нормы подпункта 2 пункта 2 статьи 8 упомянутого закона.

«Согласно данному пункту, не менее 50% вещания должно вестись на государственном языке, в том числе в период с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. А “312 кино” и “312 ТВ” этот пункт не соблюдали», — сообщили в министерстве.

В итоге телеканалам выписали штраф в размере 23 тысяч сомов каждому.

Кроме того, плановая проверка прошла в еще пяти телеканалах: «312 Музыка», «НТС» («Жаша»), Q-Sport Arena, «Бакайнур-Мега» (Next TV) и «Тумар ТВ». На этих каналах ведомство нарушений не выявило.