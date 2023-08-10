Около 100 водителей троллейбусов в Бишкеке написали заявления об увольнении — они потребовали у властей повышения их заработной платы до 60 тысяч сомов. Об этом 10 августа сообщило издание 24.kg.

По словам одного из водителей, текущая месячная зарплата составляет от 20 до 28 тысяч сомов.

«Все дорожает, а зарплату не повышают. К тому же мы каждый день рискуем. Кого-нибудь поцарапал, вся зарплата уходит. Страховки нет, за вредность не платят», — рассказал водитель Марат Дуйшекеев изданию.

Водители также поделились, что ранее руководство обещало им поднять зарплаты до 40 тысяч сомов, если внедрение транспортных карт «Тулпар» пройдет успешно.

Также митингующие признали, что получают серый заработок, но его не будет после перехода на безналичную оплату. При этом водители не выступают против электронного билетирования.

Кроме того, размер зарплаты водителей зависит от выполнения плана, из-за чего иногда им приходится идти на риск. По словам водителей, если они не выполнят план два месяца подряд, то их могут уволить.

В ответ на недовольство работников, директор Бишкекского троллейбусного управления Талантбек Капаров рассказал изданию 24.kg о планах повысить месячное вознаграждение водителей до 50 тысяч сомов.

«Но некоторые не согласны, говоря, что надо до 60 — 70 тысяч сомов поднять. Однако у предприятия нет такой возможности. Мы и так поднимаем им зарплату почти в два раза», — говорит Капаров.

По словам директора БТУ, заявление об увольнении написали примерно 40 водителей, которые будут рассматривать.