В соответствии с поручением президента Кабинет министров будет поэтапно переходить от полиэтилена на экологически чистые бумажные изделия. Об этом заявил замглавы Кабмина Бакыт Торобаев на заводе производителя бумаги «ИФА».



Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Торобаев 13 мая ознакомился с деятельностью компании. Он отметил, что использование пластиковых изделий наносит вред экологии и здоровью человека.

«Государство отдает приоритет предприятиям, производящим экологически чистые бумажные изделия. Это поручение главы государства. В этом направлении издан указ президента “О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль”. Запланирован переход от пластика на бумажные изделия во всех регионах страны», — сказал замглавы Кабмина, не назвав каких-то сроков такого перехода.

Указ «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль» президент подписал в конце апреля 2022 года.

В соответствии с указом сотрудники МЧС с 12 марта этого года очищают озеро Иссык-Куль от мусора. В ведомстве в конце апреля сообщали, что полтора месяца со дна вытащили 3,7 тонны различного мусора и 47 км рыболовной сети.

Сам президент Садыр Жапаров 2 мая призвал кыргызстанцев не засорять озеро Иссык-Куль и не относится к нему равнодушно.



Проблема с загрязнением есть по всему Кыргызстану. Согласно разным оценкам, ежедневно в Бишкеке, например, собирают от 870 до 1000 тонн мусора.

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