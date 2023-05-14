Житель Джалал-Абадской области пожаловался на то, что после задержания сотрудники отдела внутренних дел Сузакского района пытали его и изнасиловали бутылкой. Об этом 13 мая сообщил Наццентр по предупреждению пыток.



С заявлением об истязаниях мужчина обратился 4 мая.



«Со слов [мужчины], 7 марта 2023 года сотрудники милиции ОВД Сузакского района задержали его по подозрению в совершении преступления и доставили в РОВД. В кабинете оперативные сотрудники и следователь применили в отношении него пытки: били в область живота, затем, с целью получения признательных показаний, применили один из самых жестоких видов насилия – насилие сексуального характера (а именно, заталкивание бутылки в задний проход). Сообщить раньше об этом истязании подсудимый боялся», — рассказали правозащитники.

В сообщении отмечается, что ходе проверки медицинских документов учреждения, в этот период каких-либо телесных повреждений или жалоб зафиксировано не было.

«После проведения беседы сотрудники Наццентра письменно обратились в санчасть СИЗО-5 с рекомендацией провести УЗИ-обследование внутренних органов задержанного. От мужчины получено письменное заявление о пытках, заполнены соответствующие анкеты», — сообщили в Наццентре.



Правозащитники добавили, что все документы по этому случаю передали в прокуратуру Джалал-Абадской области.



«Азаттык» со ссылкой на Генпрокуратуру писал, что с 2019 по 2021 годы было зарегистрировано 63 факта пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. Однако, 12 дел, связанных с пытками, были прекращены за отсутствием состава преступления.

С 2012 по 2021 годы 18 правоохранителей признаны виновными в применении пыток.