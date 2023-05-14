Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди Айгуль Жапаровой 14 мая посетил торговый центр Asia Mall в Бишкеке. Фотографии с главой государства опубликованы в сторис ТЦ в Инстаграме.



На одной из фотографии президент с супругой сидят в фудкорте и разговаривают с одной из посетительниц торгового центра. На столе у них продукция KFC. На двух остальных фотографиях посетители Asia Mall фотографируются с главой государства и первой леди.



В последний раз президент публично посещал торговый центр в Бишкеке в январе прошлого года. Тогда он он прогулялся по ГУМ «Чынар», зашел в некоторые бутики и в одном из которых купил себе солнцезащитные очки.