Министр экономики Данияр Амангельдиев заявил, что вклад Кыргызстана в реэкспорт санкционных товаров в Россию минимален. Об этом он сказал журналистам на международной туристической ярмарке Issyk-Kul ITF 2023.



«Есть международные рейтинговые агентства, которые провели [анализ] причастности отдельных стран к реэкспорту (в Россию — прим.ред.) товаров, находящихся под санкциями. В этом исследовании, который мы готовы опубликовать на нашем сайте, говорится, что вклад Кыргызстана в реэкспорт минимален», — отметил Амангельдиев.

Также он рассказал, что когда в Бишкек приезжал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан и представители Минфина США, то кыргызская сторона сообщила, что товары двойного назначения в Кыргызстане регулируются отдельным законом Об экспертном контроле, по которому предусмотрен особый контроль товаров.



«С их стороны нам были высказаны рекомендации расширить этот список. В ответ мы выразили готовность рассмотреть это предложение», — сообщил он.



Амангельдиев добавил, что Кыргызстан заявил представителями ЕС и США о готовности делиться информацией.



«В нашем товаропотоке нет санкционных товаров, которые говорили бы об экспорте или реэкспорте запрещенных товаров», — подчеркнул министр.

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину началось 24 февраля 2022 года, а война, развязанная Россией, продолжается там до сих пор.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о введении санкций в отношении стран, которые помогают России. В этот список первой попала Беларусь, глава которой — Александр Лукашенко — полностью поддерживает Путина и даже предоставил свою территорию для вторжения в Украину.

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