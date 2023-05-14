Проект по строительству точек отдыха для туристов (rest point) будет продолжен. Об этом на брифинге для журналистов международной туристической ярмарки Issyk-Kul ITF 2023 сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев.



По его словам, такое решение было принято накануне на одном из совещаний с участием президента.

«Rest point — не только туалет, а место, где турист может получить полную информацию. Все они будут связаны единой информационной базой. Также это место, где можно отдохнуть, принять душ, а для верующих — место, где можно помолиться», — отметил он.



Амангельдиев добавил, что в 2023 году будет построено 21 rest point.

«Параллельно ведутся работы еще по 47 объектам», — сообщил министр экономики.



В конце апреля стало известно, что ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции в Фонде поддержки развития туризма. Сообщалось, что дело заведено по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов. 29 апреля Министерство финансов приступило к проверке фонда.



Фонд поддержки развития туризма был создан в марте 2022 года с целью поддержки устойчивого развития туристической отрасли Кыргызстана. Уставной капитал фонда составляет 1 млрд сомов. Учредителем ОАО «Фонд поддержки развития туризма» является Минэкономики.

На сегодняшний день открыта только одна точка Rest Point для туристов. Она расположена в Кемине по дороге в Иссык-Кульскую область.

