«Намба Такси» выпустило комиксы со стереотипными шутками о женщинах. Что с этим не так?

Компания «Намба Такси» выпустила комиксы о работе одного из своих водителей. Кроме него, героями комиксов стали пассажирки (и лишь в одном случае — пассажир). На части картинок клиенток такси высмеивают за капризность, глупость, жадность, болтливость и «независимость».
Некоторые пользователи и активисты посчитали эти комиксы неуважительными и сексистскими. Служба такси утверждает, что комикс рассказывает об «истории любви».
В комментариях под комиксами недовольные пользователи попросили «Намба Такси» объяснить свою позицию, но так и не получили ответа.
Не ответив на критику пользователей, компания прокомментировала комиксы в интервью «Клоопу» — там сказали, что они хотели «посмотреть на реакцию» своих клиентов на комиксы.
«В эти комиксы было встроено много little message (небольших посылов), и мы хотели посмотреть реакцию людей, но не вмешиваться в обсуждение и говорить: “Извините, ребята, вы нас поняли не так”», — сказали в офисе компании.
В «Намба Такси» назвали реакцию пользователей «неожиданной, но важной», и пообещали учесть ее при создании нового контента.
В чем юмор комиксов?
В 12 из 15 комиксов в роли пассажиров выступают женщины, в одном случае — мужчина, а в двух таксист изображен один.
В большинстве комиксов с участием женщин клиенток высмеивают на основе гендерных стереотипов о том, что женщины глупы, болтливы, капризны и совершают нерациональные поступки.
Например, главная героиня долго собирается, не позволяет водителю помочь с тяжелым багажом (объясняя это тем, что она «сильная и независимая») и берет с собой в поездку слишком много вещей.
Пассажира-мужчину комиксы высмеивают за плохой музыкальный вкус — в этом гендерного клише нет, потому что общество обычно не приписывает такое качество только мужчинам.
Комиксы разрабатывала компания «Намба Такси» совместно с художницей Викторией Литтл, которая удивлена подобной реакцией зрителей. Она говорит, что в комиксы не закладывали никакого сексисткого подтекста.
«Я никогда бы не подумала, что [комиксы] так могут воспринять. Это был просто интересный проект. Почему так случилось, не знаю», — удивляется художница.
После того, как пользователи фейсбука стали критиковать комиксы службы такси, следующая их серия рассказала о любви водителя к автомобилю, а финальная раскрыла романтический интерес пассажирки к таксисту.
Сама компания утверждает, что весь сериал был написан заранее еще летом, и последние серии комикса не были специально предназначены для смягчения реакции зрителей.
По словам представителя компании, комикс подразумевался как «история любви» между клиенткой и водителем, поэтому эти два персонажа — главные герои большинства серий.
«Есть три основных героя. Первая — Лина, пассажирка. Она современная девушка, часто пользуется такси. Есть водитель — Макс. Он стеснительный, замкнутый и скромный. И есть очеловеченная машинка. И в течение комикса мы должны были показать отношения между водителем и машиной — у них доверительные и близкие отношения, и машинка немного ревнует водителя к пассажирке», — объясняют в службе такси.
В «Намба Такси» говорят, что герой комикса Макс пытается произвести впечатление на девушку, а машина препятствует этому, из-за чего водитель впадает в депрессию. Остальные герои комикса — мужчина и четыре женщины — это второстепенные герои, не влияющие на сюжет.
Редакция «Клоопа» показала комиксы разным женщинам, в том числе специалисткам по рекламе, и попросили оценить, уместен ли подобный юмор в маркетинге.
Что думают эксперты?
Креативный директор рекламного агентства «Намба Медиа»* Марина Ким говорит, что сейчас бренды стараются не делать прямую рекламу, а создавать контент, который «будет встроен в поточную жизнь потребителя».
«“Намба Такси” выбрало комиксы с приколами про пассажиров как форму. Ничего плохого в этом я не вижу. Другое дело, что мне вот лично они несмешные, но это второй вопрос», — говорит она.
*«Намба Такси» — это один из проектов инвестиционной компании TechFarm. Среди других проектов этой компании в Кыргызстане — рекламное агентство «Намба Медиа», сервисы BeSmart и NambaFood.
PR-специалистка Зульфия Салах считает, что юмор, основанный на высмеивании клиентов, неуместен.
«Нужно смеяться вместе с [клиентами], а не над ними. Здесь же явная грубость и оскорбительный посыл к женскому полу — банальное проявление непрофессионализма. Выбор служб такси в нашем маленьком городе огромен. Если в моем лице они потеряли клиента, то, по мне, эта реклама уже навредила компании и нанесла репутационный ущерб», — говорит она.
Эксперт в области интернет-маркетинга Дарья Суходолова, напротив, не видит в комиксах ничего сексистского.
«Я не вижу в них ничего такого, правда я видела только часть. Это при том, что я феминистка и гуманистка, и обычно очень чувствительна к несправедливости. Комиксы как комиксы. Может в них не хватило финальной фразы, вроде “любим вас всяких — чёрных и красных”?» — задается вопросом Суходолова.
SMM-специалистка Светлана Марголис считает, что оператор такси «несколько перегнул палку», в то время, как смеяться над своими клиентами можно «любя».
Бывшая маркетолог одной из служб такси Гульзат Матисакова называет комиксы «Намбы» «глупым ходом».
«Нашей целевой аудиторией были женщины, так как именно женщины пользуются такси чаще, чем мужчины. Ведь у состоятельных мужчин всегда есть машины — на одну семью обычно одна машина и водит ее муж. Юмор в [комиксах] оскорбителен для женщин, хотя многие женщины не осознают это и отрицают», — считает маркетолог.
Социологиня Рейна Артурова считает, что «Намба Такси» стоило, напротив, запустить комиксы, которые бы рушили гендерные стереотипы, потому что шутки на основе них нормализуют гендерное неравенство:
«Именно стереотипы о ролях и качествах мужчин и женщин лежат у истоков причин насилия, потому что сексизм транслирует нам, что мужчина более рациональный, он может доминировать и властвовать. А женщина с таким легкомыслием, неразумностью и слабостью должна подчиняться. От шутки до насилия — один шаг».
Всю серию комиксов от службы такси можно посмотреть здесь:
Соавтор: Айдай Иргебаева