«Намба Такси» выпустило комиксы со стереотипными шутками о женщинах. Что с этим не так?

Компания «Намба Такси» выпустила комиксы о работе одного из своих водителей. Кроме него, героями комиксов стали пассажирки (и лишь в одном случае — пассажир). На части картинок клиенток такси высмеивают за капризность, глупость, жадность, болтливость и «независимость».

Некоторые пользователи и активисты посчитали эти комиксы неуважительными и сексистскими. Служба такси утверждает, что комикс рассказывает об «истории любви».

В комментариях под комиксами недовольные пользователи попросили «Намба Такси» объяснить свою позицию, но так и не получили ответа.

Не ответив на критику пользователей, компания прокомментировала комиксы в интервью «Клоопу» — там сказали, что они хотели «посмотреть на реакцию» своих клиентов на комиксы.

«В эти комиксы было встроено много little message (небольших посылов), и мы хотели посмотреть реакцию людей, но не вмешиваться в обсуждение и говорить: “Извините, ребята, вы нас поняли не так”», — сказали в офисе компании.

В «Намба Такси» назвали реакцию пользователей «неожиданной, но важной», и пообещали учесть ее при создании нового контента.

В чем юмор комиксов?

В 12 из 15 комиксов в роли пассажиров выступают женщины, в одном случае — мужчина, а в двух таксист изображен один.

В большинстве комиксов с участием женщин клиенток высмеивают на основе гендерных стереотипов о том, что женщины глупы, болтливы, капризны и совершают нерациональные поступки.

Например, главная героиня долго собирается, не позволяет водителю помочь с тяжелым багажом (объясняя это тем, что она «сильная и независимая») и берет с собой в поездку слишком много вещей.

Пассажира-мужчину комиксы высмеивают за плохой музыкальный вкус — в этом гендерного клише нет, потому что общество обычно не приписывает такое качество только мужчинам.

Комиксы разрабатывала компания «Намба Такси» совместно с художницей Викторией Литтл, которая удивлена подобной реакцией зрителей. Она говорит, что в комиксы не закладывали никакого сексисткого подтекста.

«Я никогда бы не подумала, что [комиксы] так могут воспринять. Это был просто интересный проект. Почему так случилось, не знаю», — удивляется художница.

После того, как пользователи фейсбука стали критиковать комиксы службы такси, следующая их серия рассказала о любви водителя к автомобилю, а финальная раскрыла романтический интерес пассажирки к таксисту.

Сама компания утверждает, что весь сериал был написан заранее еще летом, и последние серии комикса не были специально предназначены для смягчения реакции зрителей.

По словам представителя компании, комикс подразумевался как «история любви» между клиенткой и водителем, поэтому эти два персонажа — главные герои большинства серий.

«Есть три основных героя. Первая — Лина, пассажирка. Она современная девушка, часто пользуется такси. Есть водитель — Макс. Он стеснительный, замкнутый и скромный. И есть очеловеченная машинка. И в течение комикса мы должны были показать отношения между водителем и машиной — у них доверительные и близкие отношения, и машинка немного ревнует водителя к пассажирке», — объясняют в службе такси.

В «Намба Такси» говорят, что герой комикса Макс пытается произвести впечатление на девушку, а машина препятствует этому, из-за чего водитель впадает в депрессию. Остальные герои комикса — мужчина и четыре женщины — это второстепенные герои, не влияющие на сюжет.

Редакция «Клоопа» показала комиксы разным женщинам, в том числе специалисткам по рекламе, и попросили оценить, уместен ли подобный юмор в маркетинге.

Что думают эксперты?